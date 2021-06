Le streljaj od Ljubljane: pravi raj za gurmane in sladokusce

Ponvica na robu Ljubljane prisega na kakovostne sestavine in je gostilna za najrazličnejše okuse. Tako tiste, ki ljubijo dobre rižote in testenine, pico ali burger, kot tiste, ki prisegajo na jedi iz ponvice, steake z žara in sezonske posebnosti. V letošnje leto pa Ponvica , ki je znana tudi po tortah, vstopa še pogumneje – z okrepljeno kuharsko ekipo je njen jedilni list namreč postal bogatejši za sodobne kreacije po naročilu, ki jih v nadaljevanju tudi predstavljamo.

Morska ponvica in steak sta uspešnici

Ob stari cesti od Ljubljane proti Vrhniki se od nekdaj vrstijo gostilne, vsaka s svojo ponudbo in slogom. Čeprav je Gostilna in picerija Ponvica v vasi Lukovica pri Brezovici odprla svoja vrata leta 2005 in tako spada med mlajše – no, resda je pred tem na njenem mestu delovala gostilna Grajski hram –, je precej hitro postala prepoznavna daleč naokoli.

Zakonca Dejan in Antonija (za domače Nija) Stamenković sta hišo odkupila in prenovila ter ji nadela simpatično ime Ponvica. Dejanu se je kot šolanemu gostincu in dolgoletnemu najemniku različnih lokalov tako uresničila želja po lastnem lokalu. Na tej poti se mu je več kot uspešno pridružila žena Nija.

"Pred šestnajstimi leti sva začela s popolnoma klasično ponudbo, kot je zares dober dunajski zrezek, in seveda jedmi iz ponvice. Teh zdaj pripravljamo vsaj 15 različnih, med gosti pa sta najbolj priljubljeni morska ponvica in ponvica s kračo, ki se čez noč počasi peče v ugasnjeni krušni peči. Zlasti ob koncih tedna ne sme manjkati v ponudbi," pripoveduje Dejan.

Sam le še občasno prime za kuhalnico, a še vedno je on tisti, ki kuhinjo usmerja in odloča o tem, katere jedi bodo v ponudbi. Skozi leta se je ta širila in – kot pravita zakonca Stamenković – so petletna obdobja tista, ki so zaznamovala največje spremembe.

"Po drugi adaptaciji gostilne leta 2010 sva z Nijo prišla do odločitve, da želiva biti drugačna od drugih gostiln in gostom ponuditi še več in le najboljše. Tako smo čez dve leti na jedilni list dodali steake, ki jih pečemo na žaru na oglje. V ponudbi imamo vrhunske steake, sveže meso ameriške govedi in najboljše dele (ribeye), zato so nas kmalu na svoj zemljevid uvrstili številni ljubitelji steakov," pove Dejan in nadaljuje: "Pred letom dni pa smo goste presenetili še s ponudbo odličnih pic, pečenih v veliki krušni peči, pripeljani iz Neaplja. Pohvalimo se lahko z odličnim testom in vrhunskimi nadevi, saj nas je v svet pic vpeljal sam Davide Argentino, svetovno znan italijanski mojster priprave prave neapeljske pice."

Leto 2021, nova prelomnica za Ponvico

Medtem nas na mizi razvaja pozdrav iz kuhinje. Čudovita hišna pašteta iz piščančje drobovine in suhih sliv, postrežena s figovo marmelado, spenjenim maslom in pravkar pečenim kruhom s kurkumo. Sledi ceviche, v soku citrusov mariniran brancin, ki je mojstrstvo mladega kuharja Erika Florjanca. Kuharski ekipi Ponvice se je pridružil pred pol leta in čuti se, da je še vedno pod vtisom španske kuhinje – izkušnje je namreč med drugim nabiral v restavracijah v Valencii in nato v Madridu po enoletnem študiju pridobil diplomo na Le Cordon Bleu. Poleg njega se je stalni ekipi kuharjev, v kateri so Dejan Tabakovič, Mile Brankovič, Sašo Strašek in Luka Košir, pred kratkim pridružil še izkušeni Lovro Urbančič. "To, kar okušate danes, je že del naše ponudbe iz novega jedilnega lista, ki poleg naših že uveljavljenih uspešnic gostom ponuja tudi vrhunske in kreativne jedi po naročilu. Erik je zadolžen zlasti za hladne in tople predjedi, Urban za glavne," razlaga Dejan.

Novo obdobje preloma in rasti se je za Ponvico začelo že decembra leta 2019. Takrat se je odprla po obsežni prenovi notranjosti in kuhinje, ki je zdaj vrhunsko opremljena (štedilniki Angelo Po, konvektomat Rational). "Že takoj po končani prenovi in odprtju smo morali vrata zaradi pandemije ponovno zapreti. Ko se je prvi šok polegel, smo začeli s hrano za domov in dostavo, nato še s poslovnimi kosili. A pravo ponovno odprtje je za nas prišlo šele zdaj, ko smo končno zopet normalno odprti in lahko postrežemo tudi naše nove kreacije," pove Dejan ter ob tem še poudari: "Ne želimo biti lokal za petičneže, ampak ostati gostilna, v kateri je dobrodošel vsak!"

Zapeljive torte in "na mladih svet stoji"

Nija Stamenković je sicer po izobrazbi vzgojiteljica predšolskih otrok, danes pa skupaj z Dejanom ne le gonilna sila gostilne, ampak tudi glavna slaščičarka.

"Kaj kmalu sem ugotovila, da kuharji niso najbolj navdušeni nad pripravljanjem sladic in tako sem se kar sama podala v slaščičarske vode. Najprej z grmado Ponvica," v smehu pove Nija. Leta 2008 pa se je odločila, da resneje stopi v svet sladic in se udeležila tečaja v slaščičarski ustvarjalnici Le Ganache: "Pri chefu Naserju Gashiju sem dobila odlične osnove, ki so mi odprle obzorja in na katerih sem nato še prek drugih tečajev in sama gradila znanje ter raziskovala okuse."

Ponvica je danes znana ne le po sladicah, kot so ferero, panakota in sufle, ampak tudi po Nijinih tortah. Mnogi jih naročajo za praznovanja in za domov, izbirajo pa lahko med kar dvajsetimi.

Najbolj priljubljena je torta Antonija, ki je ime dobila, kakopak, po "šefici". V njej se čudovito prepletajo sadni in čokoladni okusi, je bogata, a obenem prav nič težka!

Zakonca Nija in Dejan se ob vseh novostih, s katerimi je Ponvica vstopila v letošnje leto, veselita še nečesa. Da je sin Marko, maturant na srednji gostinski šoli, ki bo nadaljeval šolanje na višji strokovni šoli na Bledu, že vpet v delo v gostilni in želi v prihodnosti prevzeti njeno vodenje.

Najraje je v kuhinji in nekaj praktičnih izkušenj je že dobil celo pri chefu Igorju Jagodicu. Nija pa s hčerko Klaro, srednješolko, ki je umetnica po duši, načrtuje blog, v katerem bosta povezovali umetnost in slaščičarstvo. "Na mladih svet stoji," z optimizmom v prihodnost zreta Dejan in Nija, sicer tudi velika ljubitelja potovanj.

