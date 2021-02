Kuharji britanske kraljice razkrili svoj recept za palačinke #video

Na pustni torek naj bi se pred začetkom posta še zadnjič mastili z bogato, težko hrano. V Sloveniji to počnemo s krofi, v Veliki Britaniji pa pustnemu torku pravijo tudi dan palačink – ker si na ta dan tradicionalno privoščijo palačinke.

Ob tej priložnosti je Buckinghamska palača objavila recept za palačinke, kakršne naj bi jedli kraljica Elizabeta II. in drugi člani kraljeve družine. Vas zanima? Preizkusite ga:

Za 10 palačink potrebujete:

125 gramov moke,

30 gramov sladkorja,

ščepec soli,

2 jajci,

1,5 rumenjaka,

250 mililitrov mleka,

40 gramov masla.

Postopek

Najprej pripravite beurre noisette, tako imenovano lešnikovo, karamelizirano oziroma rjavo maslo, ki bo palačinkam dalo poseben okus in sočnost. Maslo na zmernem ognju počasi segrevajte, dokler iz njega ne izpari vsa voda, mlečni delci na dnu posode pa nežno porjavijo. Med segrevanjem bo maslo rahlo cvrčalo, ko pa preneha in porjavi, ga odstavite in ohladite.

V posodi zmešajte moko, sladkor, sol, jajca in rumenjake, da dobite gladko maso, nato med stepanjem postopoma prilijte še mleko, na koncu pa še ohlajeno rjavo maslo.

Maso pustite, da nekaj časa počiva, nato na pomaščeni ponvi specite tanke palačinke.

Sladke ali slane?

Lahko jih postrežete povsem preprosto: potresite jih s sladkorjem, zvijte in postrezite z rezinami limone. Če imate raje palačinke z marmelado, jim lahko dodatno dimenzijo da stepena smetana, ki jo na tanko namažete čez marmelado, nato pa palačinke zvijete ali zložite. Za slano različico pa testu za palačinke namesto sladkorja dodajte nasekljana sveža zelišča, pečene palačinke nadevajte s šunko, sirom in porom, zvijte in zložite v pekač, prelijte z bešamelom, potresite z nastrganim sirom in zapecite v pečici.

