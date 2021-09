Konec tedna se odpravite na čarobno potovanje v Prlekijo

Naravno Štajersko prekmursko bučno olje Slovenija slovi po prijetnem vonju in polnem okusu. Samo kapljica je dovolj, pa se z mislimi kar preselimo v Prlekijo in Prekmurje.

Njihovo olje, ki je proizvedeno s stiskanjem praženih bučnih semen iz buč Cucurbita pepo ali po domače golic, je povsem naravnega izvora in se uvršča v najvišji kakovostni razred ter med slovenske zaščitene posebne kmetijske pridelke oziroma živila z geografsko označbo. Pridobljen je tudi certifikat evropske kakovosti.

Prleški oljarji vas vabijo v svoje vrste

Tokrat se boste lahko z mojstri pridelovanja bučnega olja od blizu spoznali s skrivnostmi priprave tega prleškega zlata, brez katerega si ne predstavljamo lokalnih dobrot.

Vikend odprtih vrat oljarne Jeruzalem 2021 bo 10. in 11. septembra na sedežu podjetja v Središču ob Dravi. Lahko boste degustirali različna olja, namaze iz olja ali bučnice ter celo sladice, pripravljene iz bučne moke, ter vam pokazali predelavo olja. Tradicija oljarstva gre iz roda v rod, dobra volja in ljubezen ter pridne roke prleških oljarjev, ki stiskajo bučno olje najvišje kakovosti, pa dajo še dodaten pridih domačnosti, ki ga ne smete zamuditi.

Oglejte si video, kjer je prikazan način pridobivanja olja:

33 buč za liter olja

V mešalnici oljarne JERUZALEM SAT iz Središča ob Dravi, kjer proizvedejo 90 tisoč litrov olja na leto, se dobesedno v potokih pretaka sveže zeleno zlato.

Semena buč golic, ki jih gojijo prav za pridobivanje olja, posušijo v sušilnici in jih očistijo, nato pa jih v oljarni zmeljejo, dodajo vodo in zamesijo v maso, ki jo pol ure pražijo pri 90 stopinjah Celzija. V stiskalnici iz spražene mase stisnejo olje. Masa, ki pri tem ostane, je primerna za krmo, ki jo živali obožujejo.

Ali ste vedeli? Za en liter bučnega olja potrebujejo 33 buč oziroma od 2,5 do 2,8 kilograma bučnih semen. V oljarni Jeruzalem SAT semena bučnic dobivajo od okoliških kmetov.

Obisk oljarne priložnost za spoznavanje Prlekije Sledite vonju, ki se širi iz oljarne. Med obiskom čarobnega kraja sredi sončne Prlekije, ki velja za deželo z največ sončnimi dnevi pri nas, boste od blizu spoznali, kako se prideluje bučno olje, ki mu z razlogom pravimo tudi eliksir mladosti, saj ima tako bogato sestavo hranilnih snovi, da ga moramo nujno vključiti v svojo prehrano.

Dragocene snovi iz enega samega semena

Vsebuje velik del esencialnih maščobnih kislin, veliko vitamina E in selena, je bogato z vitamini, minerali, fitosterini in aminokislinami. Ker ima nizko dimno točko, ga je najbolje uporabljati surovo. Zaradi visoke prisotnosti beljakovin pa mu v Prlekiji pravijo tudi prleška viagra.

Lahko ga uporabljamo kot začimbo, saj ga zadošča že manjša količina. Njegov okus po oreščkih obogati številne jedi. Odličen je v solatnih prelivih, glavnih jedeh, namazih, rižotah in ob pečeni zelenjavi ter s sladoledom in v bolj gurmanskih kombinacijah s sladicami in v omakah ter kot dodatek juham. Bučna juha, pokapljana z nekaj kapljicami aromatičnega olja, je poslastica, ki nam da veliko energije. Pomaga nam tudi do boljšega razpoloženja.

V oljarni JERUZALEM SAT je mogoče kupiti tudi druge dobrote iz bučnic ter drugih sestavin, ki uspevajo v Prlekiji. Izbirate lahko med različnimi darili za vse, ki cenijo vrhunske kulinarične posebnosti.

