Kako pobeliti jajca, da bodo pirhi lepših barv? #video

Barva jajčne lupine je odvisna od pasme kokoši in nekatere nesejo tudi bela jajca, a so v Sloveniji bolj redke. So pa bela jajca veliko bolj priročna za pirhe, saj so barve na njih veliko bolj izrazite.

Foto: Pexels

Če imate pri roki le rjava jajca, pa jih lahko še vedno pobelite s pomočjo alkoholnega kisa. Zmešajte ga z vodo v razmerju 1:1 in v tej mešanici jajca kuhajte deset minut. Med kuhanjem se bo tvorilo veliko pene, ki jo morate sproti odstranjevati.

Foto: Pexels

Ocetna kislina v kisu sproži reakcijo s kalcijevim karbonatom, ki je glavna sestavina jajčne lupine, rezultat pa so snežno bela jajca. Beljak in rumenjak se kislega okusa ne bosta navzela.

Več o beljenju jajc in barvanju z naravnimi barvami izveste tudi videu, ki so ga pripravili pri Zvezi potrošnikov Slovenije: