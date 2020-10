Iz 68 kilogramov sestavin pripravili 257 kakovostnih obrokov

Oglasno sporočilo

Kuharski eksperiment se je končal z impresivno številko in dobrodelno noto

Priznani chef Marko Pavčnik in Spar Slovenija sta ponovno združila moči v okviru akcije Hrana ne sodi v smeti. Tokrat v dobrodelnem kuharskem preizkusu, v katerem je chef kuhal z natanko 68 kilogrami sestavin, saj prav toliko hrane v povprečju v enem letu zavrže vsak Slovenec*. Eksperiment so pripravili z namenom, da pokažejo, kaj v praksi pomeni 68 kg hrane in koliko obrokov bi lahko pripravili iz te težko predstavljive količine zavržene hrane.

Preizkus: Marko Pavčnik je najprej skrbno pripravil kuharski recept, sestavine zapisal na nakupovalni listek in se odpravil v trgovino Interspar. Nakupil je 68 kg hrane. Nato se je odpravil v kuhinjo svoje restavracije, kjer se je s pomočjo svoje ekipe lotil sveže kuharske enačbe – koliko okusnih jedi lahko pripravi iz enake količine hrane, kot je v enem letu po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije v povprečju zavrže vsak Slovenec.

Rezultat Projekta 68 kg: Iz 68 kg sestavin je mogoče pripraviti kar 257 kakovostnih obrokov. Toliko sta jih pripravila chef Pavčnik in kuharska ekipa, v kateri sta sodelovala tudi dijaka Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor, saj je pomembno, da se zavedanje o tem širi na mlajše generacije. Skupaj so pripravili testeninsko solato v mesni in vegetarijanski različici ter v sodelovanju s Slovensko filantropijo z njo razveselili socialno ogrožene družine iz Žalca, Črnomlja, Metlike, Maribora in Murske Sobote. Za povrh pa je Spar Slovenija ogroženim družinam dodatno donirali še 100 paketov hrane z daljšim rokom uporabe in ostala potrebna osnovna sredstva.

»S kakovostno hrano lahko ranljivim skupinam pomagamo do lažjega preživetja in do tega, da lahko prihranijo del svojih, že tako preskromnih, sredstev za druge namene, ki so prav tako nujni. V tej akciji smo posebej podprli družine in posameznike iz Bele krajine, ki se po naših podatkih najtežje preživljajo. Na tem mestu se v njihovem imenu Sparu lepo zahvaljujem.« pravi Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije.

»Projekt 68 kg smo izpeljali zato, da bi se o zavrženi hrani več govorilo. Obenem pa smo želeli pokazati, koliko potencialnih hranljivih obrokov se vsako leto nepremišljeno vrže v smeti,« je povedal chef restavracije Pavus, glavni pobudnik eksperimenta.

»Želeli smo pokazati, koliko obrokov bi lahko pripravili iz 68 kg sestavin. Rezultat Projekta 68 kg nas je vse močno presenetil in kaže na resnično plat zavržene hrane. Ne gre samo za številke, temveč za hranljive obroke, ki bi bili lahko s skrbnim načrtovanjem bolje uporabljeni. Tega se moramo zavedati prav vsak dan. « je povedala Janja Štular, vodja marketinga Spar Slovenija.

Želite videti, kako je chef Marko Pavčnik skupaj s Sparom zakuhal zgoraj omenjeni Projekt 68 kg? Oglejte si dokumentarni eksperiment na www.spar.si/68kg.

*Statistični urad Republike Slovenije (SURS), 2018

