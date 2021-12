Iščete popolno vino za k božični večerji?

Oglasno sporočilo

Božična večerja je ena najpomembnejših in najbolj čarobnih večerij v letu, kjer se zbere vsa družina, ki jo želimo navdušiti s popolnim izborom jedi. Ne glede na to, ali boste za božično večerjo pripravili pečenko, pečenega purana ali ribo, poskrbite, da boste izbrali ustrezno steklenico vina, ki bo odlično dopolnila vašo kuharsko mojstrovino.

V praznični čas z mehurčki

Za aperitiv je zagotovo najboljše izbrati peneče vino, ki bo z mehurčki lepo dopolnilo tudi predjed s kakšnim ribjim namazom. Popolna izbira za božični večer je zelo suha Metliška penina, ki vas bo navdušila z bogatim, prefinjenim, kremastim okusom, oplemenitenim z igrivostjo drobnih mehurčkov. Omenjena penina je že tretjič zapored osvojila zlato medaljo na ocenjevanju Glass of Bubbly v Londonu.

Za k vsaki jedi se najde popolno vino

Ponavadi so pri nas božične večerje precej obilne, od mesa sta na mizi najpogosteje svinjina ali govedina, k čemur se nedvomno najbolj podajo rdeča vina z močnejšim karakterjem, krepkega telesa, kot sta vrhunska modra frankinja ali bolj zrela modra frankinja prestige, ki vas bo navdušila z močnejšo rubinasto barvo z vijoličastimi odtenki, krepkega telesa in polnega harmoničnega okusa. Popoln izbor za vse ljubitelje elegantnih, bogatih vin, z mehkimi tanini in dolgim pookusom. Modra frankinja prestige je osvojila naziv najboljša modra frankinja na letošnjem ocenjevanju Great American International Wine Competition.

Modra frankinja prestige se odlično poda k jedem iz govejega in divjačinske mesa ter je popolna izbira zraven zorjenega mesa.

Če se boste odločili za ribjo pojedino, ne morete zgrešiti z belim vinom chardonnay, ki se izvrstno dopolnjuje tudi z jedmi iz belega mesa in testeninami. Okusite šampiona med belimi suhimi mirnimi vini na ocenjevanju Vino Slovenija v Gornji Radgoni. Za zrelejšo različico pa lahko izberete Chardonnay prestige iz linije 1909, ki je eno leto zorel v hrastovih sodčkih, kar mu daje izjemno eleganco, zato se lepo poda k dimljenim ribam in zorjenim sirom.

Kdo ne ljubi dobrega desertnega vina ob koncu večerje?

Ne glede na vaše želje sladka vina resnično zasijejo v prazničnem času. Poskrbite za najbolj sladkosnede z okusno sladico, ki bo lepo popestrila božično mizo. Razvajajte svoje goste s sladkim vinom rubinaste barve, ki ga ženske naravnost obožujejo. Poet romantic je sladko vino, pridelano iz modre frankinje, pripravljeno na osnovi hišnega recepta, ki vas bo očaral s svojo mehkobo in prijetno sadnostjo.

Sladki paket Poet romantic bo zagotovo navdušil nežnejši spol. Za popolne praznične dni vas čaka presenečenje, 20 čokoladnih kozarčkov, ki se jim ne boste mogli upreti.

Steklenico vina si lahko privoščite ob vsaki priložnosti

Dobro praznovanje lahko popestrimo s steklenico vrhunskega vina, ki gre z roko v roki z odlično hrano in dobro družbo. Včasih si eno brez drugega težko predstavljamo, saj skupaj ustvarjajo popoln okus in se dopolnjujejo. Ne glede na to, ali praznujete rojstni dan, božič, novo leto, obletnico poroke, majhne in velike uspehe v življenju, se bo vedno našlo vino, ki je primerno za poseben dogodek. Konec koncev je najpomembneje, da je tisto vino, ki ga izberemo, všeč nam in se poda k jedi, ki jo bomo pripravili. Odkrili boste nove kombinacije okusov, ki vas bodo morda presenetile, pa se jim vsekakor ne boste mogli odreči. Odličen vtis pa boste vedno naredili, če se boste steklenico penečega vina odločili podariti v čudoviti darilni embalaži.

Metliška penina rose: Želite podariti suho ali polsuho penino?

Poleg vin lahko v naši spletni trgovini naročite tudi druge dobrote za pripravo odlične božične večerje.



BREZPLAČNA DOSTAVA na dom za nakupe nad 20 evrov do konca decembra.

Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!

Naročnik oglasnega sporočila je KZ METLIKA, Z. O. O.