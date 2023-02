Inovativen in okusen obrok v hipu?

Oglasno sporočilo

V izboru najbolj inovativnih živil leta 2023, ki poteka pod okriljem Inštituta za nutricionistiko v Ljubljani, so si to prestižno nagrado že osmič zapored prislužili Sparovi izdelki. Iz Pekarne SPAR prihaja Droženi kruh s semeni, iz ponudbe predpripravljenih izdelkov SPAR TO GO pa MVP skodelica s piščancem in veganska sadna skodelica TIME-OUT.

Foto: Spar

Izberite inovativna živila

Ko vam resnično primanjkuje časa, ali ko bi si radi vsaj nekoliko olajšali (pre)natrpan urnik, si privoščite že pripravljen, vendar uravnotežen obrok. Izberite le najboljše zase!

Inštitut za nutricionistiko v Ljubljani je predstavil izbor najbolj inovativnih živil leta 2023. Med prejemniki nagrad za inovativno živilo je tudi letos Spar Slovenija. Nagrado za inovativnost v skupini pekovskih izdelkov si je prislužil Droženi kruh s semeni Pekarne SPAR, nagrado za inovativnost v skupini predpripravljenih izdelkov pa sta prejela dva predpripravljena obroka SPAR TO GO: skodelica MVP s piščancem in veganska sadna skodelica TIME-OUT. Obe predstavljata okusna in hranljiva obroka ter popestrita prehrano z zelenjavo oziroma sadjem.

1. Svež sendvič

Včasih se prileže sendvič. Lahko si ga pripravite iz kruha s semeni, na katerega namažete zelenjavni namaz ter dodate solato, rezine puranjih prsi, avokado in po želji še rezine trdo kuhanega jajca.

V Sparu se zavedajo pomena pestre in uravnotežene prehrane, zato so peki Pekarne Spar zasnovali Droženi kruh s semeni z manj soli. Navdušil vas bo s hrustljavo zapečeno in aromatično skorjo rustikalnega videza ter dolgotrajno svežo sredico z rahlo kiselkastim priokusom, ki je posledica droži. Vsebuje veliko prehranskih vlaknin, je vir beljakovin in ima 25 odstotkov manj soli od povprečne vsebnosti soli v običajnih vrstah kruha Pekarne SPAR. Zamesijo ga iz pšenične bele slovenske moke iz Mlina Korošec, ki ji dodajo v droži namočena sončnična in lanena semena ter semena chia, pa tudi pšenične otrobe in ovsene kosmiče. Droži so pripravili tehnologi v Pekarni SPAR. Več o nastanku in pripravi tega edinstvenega kruha s prijetno aromo in okusom si lahko ogledate v videu.

2. Energijska bomba

SPAR TO GO veganska skodelica TIME-OUT predstavlja obrok, ki ga lahko uživate za zajtrk ali malico. Skodelica vas bo navdušila s kombinacijo hrustljavih mislijev, jagodičevja, kokosa, lanenih semen in okusnega nadomestka jogurta iz soje. Obrok je vir beljakovin in ima nizko vsebnost nasičenih maščob, zato si ga privoščite brez slabe vesti.

3. Lahko kosilo

Za kosilo ali malico je odlična tudi SPAR TO GO MVP skodelica s piščancem. Sestavlja jo raznovrstna in zanimiva kombinacija listov rdeče pese, paradižnika, avokada, k vsebnosti beljakovin pa prispevata sveži sir in piščančji file. Za okusnost obroka je dodan preliv iz sezamove paste in limoninega soka ter hrustljavo popečena čebula.

Pokukajte v SPAR TO GO skodelici MVP in TIME-OUT. Oglejte si video!

Pekarna SPAR že osmič med zmagovalci

Inštitut za nutricionistiko iz Ljubljane je izbor najbolj inovativnih živil začel leta 2014, vanj pa so uvrščeni izključno izdelki, proizvedeni v Sloveniji in na trg uvedeni v zadnjem letu.

Pekarna SPAR je v preteklih letih že prejela prestižno priznanje za inovativno živilo, in sicer za Polnozrnati kruh, Tatarski hlebček, Kruh z drožmi, Pecivo Kalčko, Ječmenov hlebček z znižano vsebnostjo soli, Pirin kruh s kostanjem ter SPAR Premium kruh z bučno prgo.

Naročnik oglasnega sporočila je SPAR SLOVENIJA, D. O. O.