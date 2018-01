Gostilna Košir: pod najbolj obleganim hribom pri Ljubljani

Foto: Miha First

Izvidniška četa, ki se vsak teden trudi osvojiti vrh priljubljene Šmarne gore, nas je usmerila na izhodiščno točko, med parkirišča, kamor se pripelje na stotine Ljubljančanov, da bi lahko pešačili proti vrhu. Drugi, manj ambiciozni, se zadovoljijo s pogledom na cerkvico na vrhu in z malico v veliki stari gostilni.

Gostilna Košir

Tacenska 142, 1211 Tacen pri Ljubljani

Telefon: 01 511 62 68

Če gre verjeti zapisu v jedilnem listu, je tu jedel že Fran Levstik, ki je spisal celo pesem, menda zaradi prelepe natakarice, lastnikove hčerke, ne zaradi jedače in pijače.

Ponudba je skozi dolga leta očitno ostala podobna, široka in nepretresljiva. Ko se bodo odločili zmanjšati število jedi, se lahko lotijo tudi blaga, ki pokriva klopi, res ga je načel zob časa. Čeprav ne gre verjeti, da je še iz Levstikovih časov, tako kot je težko verjeti, da je iz 19. stoletja ponudba jedi z žara, čevapčiči, pleskavica in ražnjiči. Morda bi v skladu z zgodovino objekta raje izbrskali jedi, ki jih je malical Martin Krpan.

Foto: Miha First

Kljub dokaj običajni ponudbi kmečkih ali domačih gostiln imajo pri Koširju nekaj svojih specialitet, gratiniran telečji file z gobicami za 13 evrov, pa nekaj jedi s šparglji, svinjske medaljone s hrustljavo slanino, suhimi slivami in zelenjavnimi štruklji, tris gratiniranih njokov, njoke s kozicami in šparglji, brancinov file z blitvo ter žlikrofe s kranjsko klobaso, povreto smetano in ocvirki za osem evrov.

A ljudstvo je, tudi tisto soboto, ko smo jih obiskali, naročalo kosilo. Gre za eno najcenejših tovrstnih ponudb – za kakšnih osem ali devet evrov dobite juho, glavno jed (na izbiro so štiri različne), solato in sladico. Nič posebnega, a priznati je treba, da kronično praznemu žepu takšne cene ob tako obilni ponudbi včasih pridejo kar prav.

Kmečki narezek (za eno osebo) Foto: Miha First

Da bi bolje povzeli res široko ponudbo, smo se najprej odločili za hladen domači narezek, kmečki, kot mu pravijo. Za več kot zmerno ceno smo dobili orjaško porcijo pršuta, suhe salame, budjole in pikantne, precej mastne salame, pa še sir v kockah, papriko in kumarice. In čeprav bi si upali trditi, da vse sestavine niso izvirale ravno od okoliških kmetov, je treba reči, da je jed funkcionirala ob podpori svežega črnega kruha ter premrzlega in pretrpkega Benedetičevega merlota.

Da, pri Koširjevih imajo vinsko karto, ki vsebuje nekaj klasike za okoli evro za kozarec (cviček, teran, refošk, haložan, janževec…), imajo pa tudi nekaj buteljk znanih primorskih in štajerskih vinarjev, kot so Peršolja, Jogan, Steyer, Erzetič, Tilia, Prinčič in Kristančič (vino je Pavo rdeče, ne Pravo rdeče, kot so zapisali), vse v okolici treh evrov na kozarec, kar je spet zelo ugodno.

Najmanjša porcija ocvrtega piščanca ima tri kose. Foto: Miha First

Podobno ugodne cene imajo juhe. Poskusiti je treba govejo za 2,5 evra, ki jo zelo vročo strežejo v veliki skledi, polni rezancev in korenja. Jasno, pri Koširju so najboljši pri jedeh, ki jih ponujajo v velikih serijah ob sobotah in nedeljah, in podobno kot goveja juha je pri glavnih jedeh velik favorit ocvrti piščanec. Za zmernih sedem evrov ponudijo oba konca bedra in perutničko. In če se je zdel piščanec tisto soboto popoldne malce presuh, so bili na drugi strani telečji medaljoni z mandlji brez razloga politi z gosto omako.

Telečji medaljoni z mandlji Foto: Miha First

Omenjali smo že, da je ponudba pri Koširju res široka, dobite paleto brezmesnih jedi, kaše, žlikrofe, njoke, rezance, ocvrt sir, med glavnimi jedmi je piščanec v številnih oblikah, imajo pečenke, svinjske ribice in bifteke. Seveda pa tudi dobesedno vse vrste zrezkov, najcenejši je osem evrov, najdražji (z gobicami) pa 13. Imajo postrvi, nekaj morskih rib in sedem ali osem jedi z lignji, tudi takšne, pozor, v smetanovi omaki.

Ob balkanskih specialitetah imajo še bogate solatne krožnike, pri sladicah pa ob baklavi in tortah tudi palačinke in zavitke. Poskusili smo palačinke z mareličnim namazom in prevelik, pa tudi zelo vroč kos jabolčnega zavitka, očitno odrezan z roba večje gmote.

Jabolčni zavitek Foto: Miha First

Povzetek

Domača gostilna pod najbolj obleganim hribom v okolici Ljubljane. V široki ponudbi najdete skoraj vse, od suhih klobas do čevapčičev, a zdi se, da je najpametneje vzeti to, kar znajo najbolje skuhati: govejo juho, pečenko, ocvrtega piščanca … Na srečo je ob pravih urah to mogoče dobiti v kompletu kot kosilo za manj kot deset evrov.

Vinska ponudba, zapisana v jedilnem listu, ima dva odstavka: prvi govori o povprečni ponudbi odprtih vin za evro na kozarec, druga z boljšimi oziroma nekaterimi izvrstnimi buteljkami primorskega in štajerskega okrožja stane tri evre na kozarec.

Ocena

Rubrika Ocenili smo ni plačana. Izbor restavracij je prepuščen uredništvu in ocenjevalcu Mihi Firstu, ki restavracije obiskuje nenapovedano.