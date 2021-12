Enostavni recepti za popolno kulinarično doživetje praznikov

Foto: Getty Images

Ne glede na to, ali gostite prijatelje ali pa imate maraton božičnih filmov, vam spodnje ideje lahko pomagajo pri pripravi okusnih prigrizkov. Ko imate to pripravljeno, potrebujete le še praznično pijačo, da vsako druženje spremenite v praznično božično zabavo.

Omejena izdaja vina* Sulec in Argete Exclusive à la Nina Čarman je tudi lepo darilo, ko ste povabljeni v goste. Če se v prihajajočem prazničnem času znajdete kot gostitelj, boste gotovo potrebovali ideje, ki vam ne bodo vzele preveč časa, da se boste ob dobri hrani in kozarcu vrhunske vinske kapljice lahko v miru poveselili z izbrano družbo. Z nekaj strateškimi potezami si olajšajte pripravo praznične mize, da bo ta manj stresna.

Spodaj predlagamo nekaj idej, kako pripraviti okusne prigrizke, ki bodo poskrbeli za popolno kulinarično doživetje. Zelo preprosto je namreč sestaviti obrok, v katerem bodo vsi uživali.

Ekskluzivni namazi za vsako priložnost

Namazi so vedno dobra izbira za prigrizek, ki ga postrežemo, kadar imamo goste. Serviramo jih v praznične skodelice ali namažemo na različne vrste podlag ter okrasimo z začimbami, suhim sadjem, zelenjavo ...

Argeta že dvanajsto leto predstavlja namaze Argeta Exclusive, ki jih odlikujejo edinstvene kombinacije okusov ter podpisi priznanih chefov, kot so Tomaž Kavčič, Janez Bratovž (restavracija JB), Gregor Vračko (z Michelinovo zvezdico nagrajena Hiša Denk), David Vračko (restavracija Mak) in številni drugi. Letos sta se Argeti Exclusive pridružili še dve priznani imeni – Nina in Gašper Čarman, sestra in brat, ki sta vsak zase izvrstna. A ko se združita, nastane popolnost. S svojim doprinosom spreminjata pogled na tradicionalno kulinariko in z nami delita svoj pozdrav iz kuhinje gostilne in vinoteke Danilo.