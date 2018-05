Dvoboj se je začel: čigavi čevapčiči so boljši?

Teja in Jani sta uresničila svojo napoved. V prvi žar dvoboj sta se zagnala čisto v svojem slogu: ognjevito in brez popuščanja. Tema prvega dvoboja: piščančji čevapčiči. Čigavi so boljši?

Kdo bo boljši: Teja ali Jani?

Kako pripraviti najboljše piščančje čevapčiče? Teja in Jani sta imela v prvem poletnem žar dvoboju prav posebno nalogo: v ponvici je vsak ustvaril svojo idejo za žar s piščančjimi čevapčiči.

Priprav za najboljši krožnik sta se lotila vsak po svoje in s svojim skritim adutom: Teja je za osnovo vzela že pripravljene piščančje čevapčiče Pivka in več časa namenila zelenjavni prilogi z azijskim pridihom, Jani pa si je postavil na prvi pogled malo zahtevnejši izziv: čevapčiče je iz piščančjih prsi pripravil kar sam.

Ognjevitost v kuhinji: Prerivanje in hudomušne pripombe

Teja in Jani sta znana po svojih pikrih pripombah in nagajivem prerekanju. In v takšnem vzdušju je potekal tudi njun prvi dvoboj.

"Jaz sem Tejo v življenju videl kuhati samo dvakrat," je pred dvobojem samozavestno izjavil Jani in s tem želel poudariti svojo prednost. Toda Teja je odgovorila samozavestno: "Moji čevapčiči bodo nekaj posebnega!" Njen poudarek je na prilogah: "Glede na to, da sem mama in nimam ravno veliko časa, sem stoodstotne piščančje čevapčiče kupila. Pa še slovenski so in brez aditivov. Kaj želiš lepšega!"

Jani je priprave na dvoboj začel že večer prej, saj je piščančji file Pivka zmlel, mu dodal skuto in ščepec soli ter ga pustil čez noč stati.

Teja je tako stavila predvsem na edinstveno predstavitev in kot mama imela v mislih tudi to: "Si že predstavljam, kako lahko otroci pomagajo pri zvijanju mojih sušijev," navdih za svojo jed je namreč poiskala kar v Aziji.

Jani pa je želel pokazati, da lahko dobre čevapčiče zmešamo tudi sami doma. Klasično jed na žaru je popestril s popečenim ajdovim kruhom in osvežujočo solato.

Priprava čevapčičev je lahko prav zabavna

Ne glede na končnega zmagovalca pa sta Jani in Teja dokazala predvsem dvoje: da je priprava čevapčičev nadvse zabavno kuharsko opravilo in da je osnova za dober žar dvoboj kakovostno piščančje meso. Za oboje ima največ zaslug Pivka. Njihovi piščančji izdelki so stoodstotno slovenskega porekla in so brez ojačevalcev okusa in umetnih barvil.

Recepta tedna: čevapčiči na dva načina

Da se boste lažje odločil, kdo je zmagovalec prvega dvoboja, preverite še podroben recept in obe jedi poskusite tudi sami.

Sestavine:

1 bučka

1/2 limete

ščep soli

2 JŽ kečapa

2 JŽ majoneze

piščančji čevapčiči Pivka

2 JŽ olivnega olja

1/2 korenja

alfa kalčki

Dekoracija:

češnjev paradižnik

alfa kalčki

Priprava:

Z lupilcem narežemo bučko na trakove in iz njih prepletemo podlogico. Pokapamo jo z limeto in namažemo z omako (zmešamo majonezo in kečap ter dodamo sol). Piščančje čevapčiče spečemo in jih po dolgem prerežemo. Na podlogo jih zložimo v linijo, poleg pa položimo na palčke narezano korenje. Potresemo z alfa kalčki in vse skupaj zavijemo v rolico oz. suši. Prerežemo in postrežemo z omako in češnjevim paradižnikom.

Sestavine:

300 g piščančjega mletega mesa Pivka

80 g nepasirane skute

100 g brstičnega ohrovta

1 koren

100 g redkvice

½ limete

2 rezini ajdovega kruha

sol

olivno olje

Priprava:

Piščančje meso solimo po okusu, dodamo skuto, premešamo in postavimo v hladilnik za eno uro. Redkvice in brstični ohrovt narežemo na tanko, lahko si pomagamo z mandolinco. Korenje narežemo na tanke palčke ter primešamo redkvici in brstičnemu ohrovtu. Pokapamo s sokom limete, dodamo malo žličko olivnega olja in solimo po okusu. Primešamo in za deset minut postavimo v hladilnik. Iz mase naredimo čevapčiče ter jih na hitro popečemo v ponvi na olivnem olju. V isti ponvi popečemo še rezine kruha, nanj razdelimo solatko in čevapčiče ter postrežemo.

Kdo je boljši: Teja ali Jani?

"Mislim, da je zmaga očitna," je ob koncu prvega dvoboja napovedala Teja, Jani pa se je pri tem branil: "Če ne veš, kdo je boljši, glasuješ za Janija."

Kaj pa vi pravite?

