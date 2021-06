Dežela, kjer so doma tisočeri griči in odlična kava

S kavnimi nasadi pokriti griči se čez leto svetijo zeleno. V času obiranja, med februarjem in majem, pa se plodovi obarvajo rdeče. Foto: Getty Images

Okus tisočerih gričev

Povprečna nadmorska višina, na kateri gojijo to posebno kavo, je 1.800 metrov, in ponuja izredno ugodno klimo za pridelavo odličnih kavnih zrn. Nasadi so obkroženi z gostimi gozdovi in bujnim rastlinstvom na eni strani ter rodovitnimi vulkanskimi tlemi na drugi strani. Vse to pa ji daje edinstveni okus, ki se mu ljubitelji kave, ne bodo mogli upreti.

Proizvodnja kave na manjših kmetijah

Pridelava in proizvodnja tega črnega zlata sta imeli pomembno vlogo pri gospodarskem okrevanju Ruande, ki se je začelo po letu 2000, zahvaljujoč pridnim rokam lokalnih kmetov, ki so maksimalno izkoristili geografske značilnosti, podnebje in bogastvo svoje države, da bi trgu predstavili edinstveno in polno aromo sorte Arabica ter sorte Arabica Bourbon, značilne za Srednjo Afriko.

Pridelajo jo v glavnem na manjših posestvih. Kmetje stremijo k njeni vrhunski kakovosti in so v zadnjih dveh desetletjih Ruando povzdignili v eno od tridesetih največjih držav na svetu, ki gojijo kavo. Vse te kmetije skupaj so ustvarile svetovno znano kavno industrijo v Ruandi.

Dobiček, ki ga posamezni kmetje ustvarijo, večinoma namenijo preživljanju svojih velikih družin, nakupu oblačil, plačilu zdravstvenih zavarovanj, predvsem pa zagotavljanju prehranske varnosti.

Jean Damascene Karutumiya je 61-letni pridelovalec kave iz okrožja Rutsiro v severozahodni Ruandi, ki goji kavovce že od leta 1980. Prvotno plantažo s tridesetimi kavovci je povečal na petsto. Pridelava kavnih zrn mu omogoča, da preživlja svojih devet otrok, zgradil pa je tudi hišo za svojo družino.

Angelique Uwamariya je 34-letna mala kmetovalka, ki arabske kavovce goji od leta 2013. Od takrat je svojo plantažo štirikrat povečala, tako da danes šteje štiristo dreves. Z denarjem, ki ga zasluži s kavo, preživlja svojo družino.

Francois Ugerageza se že vse življenje ukvarja s pridelovanjem kave. Z veliko predanosti in ljubezni do pridelave ter ob pomoči družine je njegova plantaža s prvotnih 100 stebel narasla že na 627 dišečih kavnih grmov.

Nepozaben vonj in edinstven okus ruandskih zrn Ta posebna sorta letno obrodi manj plodov, zato je še toliko bolj cenjena. Njena bogata tekstura očara z okusom edinstvene mešanice čokolade in not agrumov ter z blago kislostjo, ki daje kavi posebno osvežilno noto. Je priljubljena med ljubitelji kave, ki zahtevajo prefinjenost in hkrati pravi občutek okusa. Prav ta edinstven okus ruandskih zrn, ki vsa prihajajo iz iste regije in so istega izvora, so pri Barcaffé zapakirali v 200-gramsko embalažo. Barcaffe Rwanda z enotnim geografskim poreklom se prideluje na nasadih v hriboviti regiji Mubuga v južni Ruandi. Mubuga se nahaja na 1.500 metrih nadmorske višine, tla, prekrita z vulkansko glino in v kombinaciji s podnebjem, pa so idealna za gojenje visokokakovostne kave, ki jo je tako enostavno uživati ​​in jo boste zlahka prepoznali na policah lokalnih trgovin.

Pot kave od daljnih plantaž do svoje skodelice

Posebnost embalaže Barcaffé Single origin Rwanda je koda QR, ki bo, če jo optično preberete, razkrila vse podrobnosti o kavi Barcaffé Rwanda in njeni poti od nasada do skodelice kave − vsako fazo v procesu gojenja in pridelave kave − pa tudi, kako lahko pomagate lokalnim kmetom, ki so poskrbeli, da lahko dan začnete s skodelico te posebne kave.

Predvsem gre za digitalno sledljivost, ki ne ščiti le potrošnikov, ampak tudi kmete v daljni Ruandi. Preglednost in načela pravične trgovine, ki jih omogoča nova tehnologija, ščitijo tudi same pridelovalce, ki so ključni člen verige. Hkrati vsak potrošnik natančno ve, kaj kupuje, od kod prihaja njegov izdelek, in navsezadnje ve, na kateri (in čigavi) kmetiji je bila kava vzgojena. Z vsako popito skodelico se vedno bolj povežete z eno družino iz Ruande v čudoviti regiji Mubuga.

Ta novi eksotični okus 100% kave Arabica je nov dodatek kavni liniji Barcaffé Single Origin, ki vključuje Barcaffé Brazilija, Kolumbija in Etiopija. Osvežena z novim dizajnom je embalaža linije kav Barcaffé Single origin narejena iz bioplastike, pridobljene iz obnovljivih virov na osnovi sladkornega trsa in repičnega olja in ne vsebujejo aluminija.

Preizkusite Barcaffé Rwanda in občutite polni okus z značilno čokoladno aromo in pridihom cvetočih agrumov. Bogata osnovna tekstura napitka je dopolnjena s poživljajočo kislino.

Prava turška kava na dnu skodelice pusti gosto usedlino. Foto: Getty Images

Kako si skuhati pravo turško kavo?

Vsak ljubitelj dobre kave si zna doma pripraviti "turško kavo na slovenski način" – ko voda zavre, vanjo dodamo kavo in, po potrebi, sladkor.

A prava turška kava se kuha počasi in v hladni vodi, saj naj bi tako dobila boljši in bolj poln okus ter značilno peno. Kavo odstavimo preden zavre in jo pustimo nekaj časa stati, da se posede. Preden jo nalijemo v praviloma majhne skodelice, z žličko poberemo peno in jo dodamo v vsako skodelico, potem pa počasi prilivamo kavo. Tako bo vsaka skodelica kave popolna in polnega aromatičnega okusa.