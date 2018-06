Devet sadežev, eno zelišče, trije okusi: vabljeni na degustacijo

Nazdravimo z vrhunskimi bio sokovi, ki so izdelani iz najboljših sadežev, pridelanih v strogo nadzorovanih sadovnjakih in ki jih predelajo v sokove brez uporabe fitofarmacevtskih sredstev. Sokovi, ki ne vsebujejo dodanih sladkorjev, so pravi eliksir za naše telo. Prav v načinu pridelave in predelave sadja se skriva skrivnost najboljših sokov, ki nas poleti napolnijo s svežo energijo.

Preden se odpravimo na raziskovanje okusov, ki jih v svoji embalaži prepletajo BIO sokovi Dana, se razglejmo po celi paleti sadežev, ki oblikujejo harmonično ponudbo letošnjega poletja.

Kdo je vaš favorit? Vabimo vas na zabavno degustacijo BIO sokov Dana, ki bo 11. junija ob 10. uri v Cityparku Ljubljana. Preizkusite svoje brbončice Degustacija bo nekaj posebnega. V pokušnjo vam bomo ponudili vse BIO sokove Dana, vaša naloga pa bo, da boste ugotovili, kateri okusi se skrivajo v njih. Degustacijo bo spremljala tudi naša novinarska ekipa. Za vse sodelujoče smo pripravili paket presenečenja.

Za koga so BIO sokovi Dana?

Sokovi so na voljo v 0,75-litrski embalaži, kar je ravno prav za poletno osvežitev, jutranjo motivacijo in večerno sprostitev. Komu bodo najbolj všeč posamezni okusi?

Za jutranje zaspance

Kombinacija, ki nas bo predramila in nas pripravila na uspešen skok v nov dan, da se bomo z veseljem soočili z vsemi izzivi, je narejena za tiste, ki potrebujejo malce spodbude. Kadar se na popolno sončno jutro počutimo, kot bi vstali v megleno novembrsko sivino, je prav, da si privoščimo nekaj krepkega in naravnega.

V soku BIO soku Dana Perfect Morning se družijo jabolko, mango, korenček, limona. Vsi štirje sadeži skupaj sestavljajo pravo energetsko bombo, ki bo na jutranje zaspance delovala poživljajoče. Tudi čez dan, ko bomo začutili rahel upad energije, nam bo koristil požirek te sončne pijače.

Perfect morning: (BIO) jabolko, mango, korenček, limona, 100 %

Ko potrebujemo dodatno moč

Vsak dan je poln izzivov – ko hitimo z enega opravka na drugega, ko poskušamo uspešno rešiti vse, kar nam nalagajo služba, družina in ne nazadnje tudi skrb za dobro počutje, ko se poskušamo čim več gibati in smo popolnoma zapisani aktivnemu življenjskemu slogu. Ampak včasih nam zmanjka čisto malo, da bi bil dan res popoln.

Ko nam zmanjka malce moči, si nalijmo BIO sok Dana z obetavnim imenom Strong Day, ki je narejen iz jabolka, aronije in borovnice. Jabolko in borovnica sta naša stara znanca, aronija pa se je v Evropo razširila iz Severne Amerike in nas takoj očarala, saj je tudi to temnomodro jagodičevje prava zakladnica vitaminov in antioksidantov.

Strong Day: (BIO) jabolko, aronija, borovnica, 100 %

Za nočne sove

Ljudje se razlikujemo tudi po tem, kako zaspimo. Nekateri imajo težave s spancem in nikakor ne morejo zaspati, drugi bi lahko kar naprej dremali in se brez truda zazibljejo v sanje. Zakaj ne bi večera zaključili s kozarcem BIO soka Dana, ki nam že z imenom sporoča, da bo še posebej dobrodošel za prijeten večer – Good Night.

BIO sok Dana Good Night je pravi "wellness" napitek, ki ga odlikuje aroma mete in rahlo začinjen okus ingverja, kise skupaj z limono in jabolkom zlijeta v slastno pijačo za lahko noč.

Good night: BIO, jabolko, limona, z izvlečkom ingverja in mete, 100 %

Strogo po BIO standardih Vsekakor so vsi trije popolni okusi BIO sokov Dana primerni za uživanje kadarkoli in za kogarkoli, za vse, ki prisegajo na pijače, izdelane po strogih BIO standardih in ne prisegajo na kompromise. Ekološki znak kakovosti zagotavlja, da niso obdelane s fitofarmacevtskimi sredstvi oziroma le minimalno, njihova pridelava in predelava pa je strogo nadzorovana s strani certifikacijskih institucij od surovin do gotovih izdelkov. Sadni sok oz. juice je pravzaprav "sadje v tekoči obliki" in je stoodstotno iz sadja. Sadnemu soku predvsem ne sme biti dodan sladkor, vsebuje lahko le naravno prisotne sladkorje.

Pasiranje ali stiskanje?

Sok je nefermentiran izdelek, pridobljen iz užitnega dela sadja, pridobljenega iz ene ali več vrst zdravega in zrelega sadja, svežega ali konzerviranega s hlajenjem ali zamrzovanjem. Ima barvo, aromo in okus, značilne za sok iz sadja, iz katerega je pridobljen.