Brez slabe vesti: odlični sladoledi z manj kalorijami

Se še spomnite tistega neznosnega občutka, ko vas poletna vročina popolna ohromi in poleni? Ko sicer občutite lažjo lakoto, vendar vam soparno ozračje onemogoča razmišljanje o kuhanju in pripravi jedi? Da, to so tisti trenutki leta, ko se najbolj razveselimo odličnega sladoleda. Letos bodo ti trenutki še boljši, saj bo sladkanje s sladoledom brezgrešno.

Foto: Getty Images

Sladkanje s sladoledom je nedvomno najbolj težko pričakovano razvajanje poletja. Pomeni tisti trenutek dneva, ko odmor postane igriva zabava in ko se vsak obed sklene s pravo mero božanskega razvajanja.

In če ste do zdaj ob razmišljanju o sladoledu vihali nos, šteli kalorije in se sumljivo spogledovali z bikini kopalkami, bo letos nedvomno drugače! Družini izvrstnih sladoledov Ledo so se pridružili štirje novi člani, ki zagotavljajo sladkanje brez slabe vesti.

Nove sladolede Highlife sestavlja raznolika četverica – v njihovi družbi boste lahko uživali vse poletje, saj imajo manj kalorij in kar 30 odstotkov manj sladkorja in maščob. 120 % užitka 30 % manj sladkorja 30 % manj maščob Odličen izvor beljakovin 0 % slabe vesti Okusi, ki se jih ne morete naveličati Kremasta tekstura in raznolikost okusov, ki se bodo popolnoma prilagodili tako vašemu razpoloženju kot okusu. Izbirate lahko med štirimi okusi odlične kakovosti – čokolado, kremno vaniljo, jagodo s pravimi kosi sadja in brownie čokolado s prelivom z malino.

Kateri od štirih sladoledov Higlife bo postal središče vašega poletja?

Njegova skrivnost je v popolni kombinaciji slastne čokolade, finega kakava in mleka z dodatkom okusnih beljakovin, a ima 30 odstotkov manj sladkorja in maščob, tako vas bo popolnoma zasvojil že po prvem zalogaju.

To je nedvomno najboljša izbira vse čokoholike in tiste, ki bi svoj vsakdan radi popestrili z veliko žlico sladke razvade.

Najbolj primeren trenutek za razvajanje: zvečer na pomolu, ob sončnem zahodu. S košaro svežih jagod ali malin ali za dvig razpoloženja ob gledanju najljubše romantične komedije.

Klasika med okusi sladoledov, ki nikoli ne razočara. Številni sladoledoljubci boste lahko zdaj še bolj uživali v svojem najljubšem okusu!

Najbolj primeren trenutek za razvajanje: ob kavici s prijateljicami ali kot popoln dodatek na sveži sadni solati za otrokov rojstni dan. Je nedvomno tudi vrhunska nagrada za uspešno opravljen trening.

Sladoled z okusom sočne jagode je najbolj iskriv med vsemi štirimi – svež in polnega okusa bo vašemu poletju dodal nov zagon!

Najbolj primeren trenutek za razvajanje: popoldansko sladkanje ob najljubši knjigi ali na domači terasi ob večernem poslušanju škržatov in čričkov.

Okusna sladoledna kombinacija brownie čokolade, obogatena s koščki in s prelivom sočnih malin, bo navdušila vse ljubitelje sadno-čokoladnih sladic. Ko temu dodamo še kremasto teksturo in odličen okus, postane takšna sladoledna fantazija – absolutno popolna.

Najbolj primeren trenutek razvajanje: to je okus, ki ga morate obvezno poskusiti v dvoje. Na klopci v parku, v poletnem kinu, v domači dnevni sobi ali kar na poti.

Kateri vam bo torej najprej zlezel pod kožo? Nič zato, če bodo vaše srce in vaše brbončice osvojili kar vsi štirje. Sladoledi Highlife so namreč sladica, iz katere so kalorije kar izpuhtele, zato brez skrbi. Prepustite se njihovi kremasti raznovrstnosti okusov. Imate tudi vi občutek, da se poletje zdaj lahko začne kar takoj?

