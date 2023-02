Brancin na tri sredozemske načine

Foto: Foto: Shutterstock

Brancin z grško omako ladolemono

Okus, ki prikliče poletne spomine

Sestavine za 2 osebi:

2 brancina

ekstra deviško oljčno olje

1 limona

1 veliko, ali 2 srednje veliki rdeči čebuli

manjši šopek svežega kopra

sol in poper

Za omako ladolemono:

ekstra deviško oljčno olje

sok 1 limone

ščep origana

majhen strt strok česna

sol in poper

Priprava:

Očiščeni, oprani in osušeni ribi zarežite dve do tri plitve zareze v bok ter ju dobro posolite in popoprajte. Sol vtrite tudi v zareze in trebušno votlino. Limono in čebulo narežite na rezine in z njimi nadevajte trebušni votlini rib. Ribi postavite na naoljen pekač, tako da je med njima dovolj prostora. Pečico ogrejte na 200°C in ribi pecite 5 do 7 min, ju previdno obrnite ter pecite še 5 do 7 min. Na koncu postavite pekač pod žar in zapecite kožo, da po robovih lepo porjavi in postane hrustljava.

Medtem ko se ribi pečeta lahko pripravite ladolemono omako. V manjši skledici zmešamo limonin sok, origano, strt česen, sol in poper. Med nenehnim mešanjem počasi dolivamo oljčno olje, da mešanica emulzira.

Pečeni ribi položimo na pladenj in še vroči polijemo z ladolemono omako, okrasimo s svežim koprom, ter takoj ponudimo. Kot prilogo lahko postrežemo riž, pečen krompir ali pečeno zelenjavo.

Foto: Foto: Shutterstock

Brancin po sredozemsko

Preprost recept, ki bo navdušil celo družino

Sestavine za 2 osebi:

2 brancina

5 večjih krompirjev

češnjev paradižnik

2 rezini limone

olivno olje

sol in poper

sredozemske začimbe po lastnem izboru (rožmarin, timijan, origano, lovor …)

Postopek priprave:

Olupljen krompir narežite na krhlje in kuhajte do vretja. Ko zavre, ga kuhajte še 3-5 minut in nato odstavite. Vodo odlijte, krompir pa stresite v pekač. Dodatje mediteranske začimbe, sol in olje ter vse skupaj (z rokami) dobro premešajte. Brancina očistite, operite pod vodo in obrišite do suhega. Premažite ga z oljem, solite in poprate. Pečico ogrejte na 200° C. Položite ga na krompir in poleg dodajte še razpolovljene češnjeve paradižnike. Prvih 25 minut ga pečete na 200° C, potem pa še 10 minut na 220° C, da se dobro zapeče. Zadnjih 10 minut peke lahko po želji na brancina dodate še limonine rezine.

Foto: Foto: Shutterstock

Brancin z limoninim maslom in kaprami

File tako pripravljenega brancina lahko postrežete tudi na zelenjavni posteljici.

Sestavine:

1/2 žlice olivnega olja,

1/2 žlice masla,

2 fileja brancina,

sol in poper po okusu,

1 sesekljana šalotka,

2 sesekljana stroka česna,

pol skodelice belega vina,

2 žlici kaper,

1 žlica masla,

1 limona in

2 žlici sesekljanega kopra ali peteršilja.

Priprava:

V ponvi segrejte olje in stopite maslo. Začinite ribji file s soljo in poprom, nato ga enakomerno popecite v ponvi, na vsaki strani od tri do pet minut. Ko riba postane rahlo zlatorjave barve, jo odstavite. V ponev dodajte šalotko in pražite, dokler se ne zmehča, približno tri do pet minut. Dodajte česen in ga pražite še kakšno minuto več. Dolijte belo vino in omako podušite. Ugasnite ogenj, dodajte kapre, maslo, limono in koper ali peteršilj. Postrezite ribo s popečenimi šparglji in z malo olivnega olja. Ribo prelitje z omako iz limoninega masla in kaper.