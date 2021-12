Božično jutro se najlepše začne z okusnim zajtrkom

Foto: Envato

Ta sadni namaz je nepogrešljiv del sladkega zajtrka in obogati marsikatero jed. Sadne marmelade so pripravljale že naše prababice. Od nekdaj so tako dostopne praktično vsem. Čeprav imamo sveže sadje in zelenjavo skozi vse leto, pa ostajajo marmelade priljubljeno živilo vseh generacij.

Ali se spomnite, kako je marmelado pripravljala babica ali mama in kozarce previdno zlagala v shrambo? Namesto babice vam najboljše od sadja danes prinaša Podravka, ki ima že večdesetletno tradicijo pri predelavi sadja. Marmelade, džemi ali pekmez so odlična izbira za vsak dan, za slastne palačinke, za pripravo najljubših sladic ali pa kar tako, na kruhu, in za dober začetek dneva.

Tako dobre, da se boste kar raznežili

Odlične marmelade obožujemo kot nobeno drugo živilo že od otroštva in jih bomo vse do visoke starosti. Okus, ki so ga pripravljale naše babice in mame, nas vrne v preteklost ter nas razneži s svojo sladkostjo.

Podravka sledi preverjeni recepturi in že vrsto let pripravlja okusne marmelade z visokim deležem sadja. Sadne marmelade imajo številne koristi za zdravje. Zdaj so na voljo v novi podobi – zapakirane v lepo oblikovane manjše kozarce in z značilnim karirastim pokrovom – primerne tudi kot lepo darilo v teh prazničnih časih.

Nežni plodovi divje vrtnice – ko si zaželite nekaj zares okusnega Male plodove šipka je treba previdno predelati in pripraviti, da nastane sladek namaz. Marmelada vsebuje visok delež šipka, je popolnoma naravna in ne vsebuje umetnih barvil ter sladil. Šipkova marmelada je idealna izbira za vse, ki imajo radi prepoznaven aromatičen okus. Plod šipka vsebuje visok delež vitamina C in sadnih kislin.

Ko se nikakor ne morete odločiti Obožujete jabolka, slive in višnje? Ta naravna marmelada je kombinacija vaših priljubljenih vrst sočnega sadja. Ne vsebuje umetnih dodatkov in sladil, zato so vonj, okus in barva džema popolnoma naravni. Džem iz veliko mešanega sadja je že več generacij priljubljeni namaz na kruhu, žemlji ali kot dodatek sladicam in palačinkam.

Razvajajte sebe in svoje domače Marelična marmelada je prepoznavna po zlato-oranžni kraljevski barvi. Ker pa marelice vsebujejo malo soka, ima marmelada posebno polno aromo in okus po sadju. Podravkine naravne marmelade vsebujejo visok delež marelične kaše in so brez umetnih barvil, konzervansov in sladil. Tovrstna marmelada je skrivna sestavina pri pripravi kolačev, kot sladki namaz na kruhu in palačinkah pa predstavlja najboljši začetek okusnega obroka.

Slivov pekmez je pridelan iz kar 160 gramov sliv na 100 gramov izdelka. Neustavljivo omamen okus, poln sadja, brez konzervansov in umetnih barvil.

Darilo, ki razveseli že za zajtrk

Nič ni boljšega od občutka, ki ga dobite, ko se zbudite na božično jutro – še posebej, če veste, da vas čaka topel božični zajtrk (in nekaj daril pod božičnim drevesom). Ne glede na to, ali se odločite za zajtrk pred ali po odvijanju daril, naj se božični dan začne z najboljšimi idejami. Da pa ne boste božičnega jutra preživeli v kuhinji, preverite spodnji ideji za hitro in enostavno pripravo jedi, ki bodo vso družino razveselile na božično jutro.

Zjutraj ni nič boljšega od toplega pladnja s sladkim zvitkom

Potrebujete:

2 veliki jabolki

2 žlički limoninega soka

250 g razvaljanega listnatega testa

100 g marelične marmelade Podravka

¼ žličke mletega cimeta

1 jajce

25 g mandljev v lističih

sladkor v prahu

Priprava:

Jabolka narežite na tanke rezine in jih prelijte z limoninim sokom ter dobro premešajte. Listnato testo razprite v obliki pravokotnika, tako da gre daljša stran od leve proti desni in sredino testa namažite z marmelado od zgornjega roba proti spodnjemu. Na marmelado položite jabolka in posujte s cimetom. Testo ob straneh z nožem za rezanje pice ali navadnim nožem narežite na trakove, debeline približno 1,5 cm pod kotom približno 25–30 stopinj. Začnite rezati od roba proti nadevu.

Nadev prekrijte tako, da najprej prepognete konca testa in nato izmenično zlagate nasprotne trakove testa enega po enega. Ko nadev popolnoma prekrijete, površino testa namažite z razžvrkljanim jajcem in posujte z mandlji v lističih. Pecite 20–25 minut v predhodno ogreti pečici na 200 stopinj Celzija. Ko se zavitek ohladi, ga posujte z vaniljevim sladkorjem v prahu in postrezite.

Prepleten zavitek bo razveselil vse ljubitelje okusa cimeta in jabolk – uživajte v novi najljubši sladici.

Nasvet: Namesto enega večjega lahko naredite več manjših zavitkov.

Puhaste palačinke z grškim jogurtom

Potrebujete:

1/2 skodelice grškega jogurta

1/3 skodelice mleka

2 jajci

2 žlici javorjevega sirupa

1 žličko vaniljevega ekstrakta

1 skodelico moke

3/4 žličke sode bikarbone

1/2 žličke pecilnega praška

ščepec soli

najljubšo marmelado za serviranje

Priprava:

V posodi zmešajte jogurt, mleko, jajca, sirup in vaniljev ekstrakt. V drugi posodi pa moko, sodo bikarbono, pecilni prašek in sol. Zmes iz moke dodamo jogurtovi zmesi in dobro premešamo, da nastane gosta zmes. Na srednji temperaturi nato segrejte ponev in vanjo zlijte zmes, tako da dobite tri srednje velike palačinke, ki jih pecite na obeh straneh, dokler se ne obarvajo zlatorjavo. Preden postrežete, jih dekorirajte z marmelado po svojem okusu.

Hranljiv zajtrk s sadjem iz kozarčka je popolna poslastica za začetek božičnega dne.

Marmelada je lahko tudi lepo darilo prijateljem

Ker je božič tik pred vrati, in če še ne veste, kaj podariti, naj vam namignemo – s kozarcem naravne marmelade ne morete zgrešiti! Napolnjene v lepo oblikovane kozarčke, bodo Podravkine naravne marmelade, narejene po tradicionalni recepturi, razveselile vsakega, tako na božično jutro kot tudi jutra po tem.