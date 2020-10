Barcaffè 1970 – omejena izdaja kave ob 50-letnici

Oglasno sporočilo

Letos mineva 50 let odkar je nastala temna, omamno dišeča dama v kardinalsko rdečem ovitku. Za to posebno priložnost se je Barcaffè povezal z mlado ilustratorko Aljo Horvat s katero so pripravili posebno omejeno izdajo kave iz Brazilske plantaže - Barcaffè 1970, z nakupom katere podpiramo ženske v kavni industriji.

Barcaffè, ki prebuja že od leta 1970, je ob okroglem jubileju ustvaril omejeno izdajo kave, s katero želi poudariti sožitje preteklosti in sedanjosti.

"Že 50 let sledimo željam ljubiteljev kave; mnogi od njih nas spremljajo že od začetka, veliko se nam jih je pridružilo pred kratkim. Prav vsi, tako starejši kot tudi mlajši, radi posežejo po skodelici kave. Gre namreč za del rituala, obreda, ki se prenaša iz generacije v generacijo. Zato smo se odločili, da združimo današnjo atmosfero z energijo preteklih let, kar se odraža v izraznih ilustracijah Alje Horvat," so povedali pri Barcaffèju, s ciljem, da spoštujejo preteklost, a so vedno zazrti v prihodnost.

Preplet arom praženih oreščkov in sladkih začimb z značilno noto po sveže pečenem kruhu je okus nekdanjih dni, ujet v moderno vizualno podobo. Posebna linija pločevink popelje v čas nastanka sploh prve mešanice, ki jo je ustvarila Marija Tul. Receptura mame kave Barcaffè se uporablja še danes. »Omejena izdaja, kavna mešanica z brazilske plantaže, ki jo vodi Maria Auxiliadora Oliveira Diogo, je del projekta Delas, ki predstavlja poklon vsem ženskam v svetu kave in si prizadeva za njihovo enakost in opolnomočenje,« so dodali pri Barcaffèju, kjer vsako leto pripravijo nekaj drugačnega, inovativnega in privlačnega.

Naročnik oglasne vsebine je ATLANTIC DROGA KOLINSKA D.O.O.