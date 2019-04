Aviopub: vedno polna gostilna pri postojnskem letališču

V Ljubljani so Žibert, Jakob Franc, Figovec in še kaj, v Mariboru gostilna s priročnim imenom Maribor, v Novi Gorici Fabrika in še bi lahko naštevali. V Postojni, natančneje v Prestranku, na podobno vižo ljudi hranijo in pojijo v Aviopubu, kjer ob gneči, ki jo imajo, za tekoči dan sploh ne sprejemajo rezervacij.

Aviopub

Rakitnik 1a, 6258 Prestranek

Telefon: 05 720 13 10

"Malo boste počakali, se bo hitro spraznila kakšna miza," so prepričani v lokalu, kjer je jedilni list napisan v štirih jezikih. Ambiciozno, a ne brez razloga. Aviopub je poceni gostilna, ki ima sicer širok nabor jedi, a je kuhinja sposobna in se s tem zna spopasti, nekaj težav imajo le s podrobnostmi.

Foto: Miha First

Recimo z vinsko karto oziroma vinsko ponudbo, ki bi morala biti v lokalu, ki se razglaša tudi za vinoteko, obvezno natančneje zapisana. Tudi pri pivu bi lahko glede na vse burgerje, ki jih pečejo, dodali kakšno konkretnejšo znamko.

Kljub urejenemu kaosu, ki vlada v velikih jedilnicah, bi bilo lažje, če bi jedilni list malce poenostavili, da bi se gost lažje sprehajal od burgerjev in karija do piščanca in pleskavic. Da o picah (imajo tudi družinske velikanke) sploh ne govorimo.

Foto: Miha First

Vinska ponudba, kot smo omenili, ni natančno popisana, vsaj tista v buteljkah ne. Je pa zato vzorno zapisana ponudba vin na kozarec, med drugim točijo Reio, Černeta, Iaquina in Stegovca. Steklenice si medtem lahko ogledate na policah, kamor vas usmerijo, ko stvari niso povsem jasne. Cene so ugodne, pa naj gre za briško ali koprsko klet, za Gordio, Stegovca, Blažiča ali Santomasa.

Foto: Miha First

Na pivovarski strani sta ob Unionu, Laškem in Bernardu na voljo še istrski San Servolo in postojnski Varrish, ki smo si ga privoščili za začetek, ob zelo nasitni posebnosti hiše, pica kruhu s sirom. Ob tem smo nekoliko preveč ambiciozno naročili še orjaški narezek s kraškim pršutom in generičnim sirom, vitamine so dodali šparglji, olive in češnjevi paradižniki, del omizja, ki mu pivo ne diši, pa je medtem srkal izvrsten Iaquinov chardonnay.

Narezek ... Foto: Miha First

... in pica kruh s sirom Foto: Miha First

Obilnost porcij je ena od značilnosti Aviopuba, ki resnici na ljubo daleč presega svoje pubovsko poslanstvo in ponuja toliko jedi, da se mora jedec zelo zbrano spopasti z jedilnim listom oziroma širokim naborom v slogu - za vsakogar nekaj. Za toplo predjed smo si dali prinesti popečen mladi sir, ki ga postrežejo z mlado špinačo, praženimi pinjolami in papriko.

Mladi sir na mladi špinači Foto: Miha First

Spet nasitna, a glede na okoliščine korektna jed. Na drugi strani so bili skutni štruklji (in rebula Reia) s korenčkovim pirejem, ki so jih prav tako podložili z mlado špinačo, dodali še paradižnik in popečene indijske oreške.

Skutni štruklji s korenčkovim pirejem Foto: Miha First

Pri letališču se trudijo, da k vsaki jedi pristavijo kopico prilog, in pri glavnih jedeh, ob katerih smo pili Stegovčev merlot in Černetov cabernet sauvignon, ni bilo nič drugače. Že tako veliko porcijo vzorno zmehčanih govejih prsi (brisketa) so napadli z vsem mogočim: ameriško zeljno solato, gratiniranim fižolom in celo s koruznim mafinom.

BBQ goveji brisket z gratiniranim fižolom, "coleslaw" solato in koruznim mafinom Foto: Miha First

Podobno je bilo s stejkom goveda limuzin, ki ga cvrčečega postavijo na vroč kamen, zraven pa dodajo ogromen krožnik krompirjevih kroketov, popečenih špargljev, paprike, korenja in bučk.

Stejk limuzinke na vročem kamnu ... Foto: Miha First

... in četa prilog Foto: Miha First

Treba je poudariti, da je bilo meso odlično, pa tudi Stegovec in Černe sta se lepo ujela z govedino, veliko bolj kot kasneje Joganov muškat, ki ni bil dovolj sladek, da bi se lahko uspešno spopadel z ameriškimi palačinkami s karamelo ter tortico iz bele čokolade in brinja.

Ameriške palačinke Foto: Miha First

Povzetek

Aviopub je lokal, kjer je mogoče dobiti vse od pic do zorjene govedine, od burgerjev do štrukljev. Porcije so gromozanske, okusi pa bolj izpiljeni kot v podobnih gostilnah drugod po deželi. Če naročite pico, bo vse skupaj zelo poceni, za večerjo z govedino pa bi moralo zadostovati kakšnih 30 evrov.

Karta ni natančna, pravzaprav obeta manj, kot je dejansko v ponudbi. Vina so večinoma iz Primorske, nekaj jih je tudi iz eko oz. bio kategorije, razmeroma veliko vin je na voljo na kozarec, cene pa so dostopne.

Ocena

Rubrika Ocenili smo ni plačana. Izbor restavracij je prepuščen uredništvu in ocenjevalcu Mihi Firstu, ki restavracije obiskuje nenapovedano.