10 razlogov, zakaj bi morali otroke naučiti kuhati #video

Jasno je, da otroci v kuhinji pogosto pomenijo predvsem ogromno nereda in umazanije. A naj vas to ne odvrne od tega, da vas pri kuhanju spremljajo, opazujejo in sčasoma vse bolj pomagajo. S sabo bodo odnesli popotnico za vse življenje.

1. Spretnost, ki jim bo koristila vse življenje

Najočitnejša korist učenja kuhanja je, jasno, da bodo znali kuhati. Pa to ne pomeni, da bodo že zdaj pravi kuharski mojstri, bodo pa vsekakor pripravljeni na samostojno življenje, ko bo čas za to.

2. Manj izbirčnosti

Boj z izbirčnim otrokom je pogosto tako naporen, da se mnogi starši preprosto vdajo. Če pa je od samega začetka izpostavljen različnim sestavinam in okusom, je veliko večja verjetnost, da se mu ne bodo upirali. Še posebej pa ga bo jed zanimala, če bo vpleten v njeno pripravo.

3. Zdravje

To ne velja le za otroke, ampak za vse: manj kot boste doma pojedli predelane, vnaprej pripravljene hrane, in večkrat ko bo na mizi doma skuhan obrok, bolj zadovoljna bosta vaše telo in um.

4. Razvoj motoričnih spretnosti

Mešanje, valjanje, stiskanje in mazanje so odlični in varni načini, da otroci že zelo zgodaj začnejo razvijati motorične spretnosti ter koordinacijo oči in rok.

5. Učenje jezika

Kuhinja je lahko vrhunska učilnica za vrsto novih znanj: s pogovorom in razlago, kaj počnete, jih boste izpostavili novim besedam, sčasoma jih bodo začeli uporabljati sami, pozneje pa bodo prek receptov utrjevali tudi bralne sposobnosti - ali morda celo pisne.

6. Učenje matematike

Začne se z opisi, da je ene sestavine več kot druge, da je eno jajce večje kot drugo in podobnimi. Nadaljuje se s štetjem žlic moke, ki jih zamešate v testo, pozneje pa vam bodo mali mojstri že pomagali odbrati številke na tehtnici in pomnožiti sestavine, ko denimo podvojite količine v receptu.

7. Učenje osnovnih znanstvenih pojmov

Kuhanje in peka sta odlična priložnost za opazovanje, kako snovi oziroma sestavine spreminjajo barvo, teksturo in obliko, ko jih izpostavimo različnim temperaturam.

8. Spodbujanje ustvarjalnosti

V kuhinji lahko otroci razvijajo in izrazijo svoje zamisli - morda jim sprva prepustite odločitev o dodatkih v solati, sčasoma pa bodo morda načrtovali celoten obrok.

9. Krepitev samozavesti z uspehi in porazi

Ko pomaga pripraviti jed, ki nato navduši omizje, bo otrok neizmerno ponosen. A enako pomembno je tudi, da v kuhinji doživi neuspeh - denimo ob prismojeni torti. Takrat je čas za eno najpomembnejših lekcij: kaj se iz neuspehov lahko naučimo, da se ne bodo ponovili.

10. Boj proti zavrženi hrani

V času, ko se več kot kdajkoli prej govori o ogromnih količinah zavržene hrane, je prav, da se izobraževanje o tem začne doma. Kdor si hrano pripravlja sam oziroma sodeluje pri tem, bo tudi razumel, koliko truda je vloženega vanjo, in je ne bo imel za samoumevno.

