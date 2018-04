Jure Godler ima znova najbolj nabrušen jezik

Jure Godler je bil tudi lanskoletni zmagovalec med nabrušenimi tv-jeziki, letos pa je imel v tej kategoriji zanimivo družbo. Bralci in uredništvo revije Vklop so med najbolj jezičnimi med drugim prepoznali Jasno Kuljaj, voditeljico komentatorske oddaje Od težaka do junaka, ki je spremljala dogajanje v šovu The Biggest Loser Slovenija.

Poleg Jasne in Jureta je bila za najbolj nabrušen tv-jezik nominirana tudi Urška Vučak Markež, ki smo jo spremljali v Eni žlahtni štoriji, redna gostja pa je bila tudi v oddaji Od težaka do junaka.

Najboljše v enajstih kategorijah na področju glasbe, filma, igre in televizije ter letos prvič tudi svetovnega spleta je s točkovanjem določilo 25 članov strokovne žirije, uredništvo revije Vklop pa je določilo prejemnika žarometov za medijsko legendo in za družbeno odgovorni projekt leta.

Nagrado za medijsko legendo je iz rok predsednika republike Boruta Pahorja prejela Elda Viler. Žaromet za družbeno odgovorni projekte pa je šel v roke komiku Andreju Težaku Teškyju, ki je v preteklem letu s projektom Stand-up maratonec zbiral sredstva za socialno ogrožene otroke pod okriljem projekta Botrstvo.

Žaromet za igralca leta je v imenu pokojnega Jerneja Šugmana prevzel njegov igralski kolega Bojan Emeršič.