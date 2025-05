Tem znakom horoskopa je najpomembnejši videz

Tehtnica

Tehtnice imajo prirojen občutek za lepoto in skladnost, zato ne čudi, da so med znaki, ki najbolj cenijo videz. Želijo si biti sprejete in ljubljene, videz pa razumejo kot prvi korak k temu, da pustijo dober vtis. Vedo, kako se predstaviti v najboljši luči, a po drugi strani tudi ljudi okoli sebe presojajo glede na to, kako so videti. Njihova plehkost ni zlonamerna, ampak preprosto cenijo estetiko.

Lev

Levi obožujejo pozornost in hočejo pustiti vtis povsod, kjer se pojavijo, videz pa je zanje način, da izpostavijo, kako posebni so. Videza ne razumejo le kot vizualni vtis, ampak kot sredstvo izražanja svoje moči, samozavesti in osebnosti. Všeč jim je, ko jih drugi pohvalijo zaradi dobrega sloga, a pogosto pretiravajo in se preveč zanašajo na zunanji vtis, ki ga puščajo.

Bik

Biki imajo radi udobje, pa tudi luksuz, estetika pa jim je pomembna v vseh vidikih življenja od urejenosti doma do svojega in partnerjevega videza. Privlačijo jih lepe stvari ter želijo biti elegantni in negovani. So zelo izbirčni, vse ocenjujejo glede na zunanji vtis. Fizična privlačnost jim je zelo pomembna tudi v ljubezni, dober videz je zanje znak skrbi zase.

Dvojčka

Dvojčki imajo radi vse, kar je aktualno, moderno in družbeno pomembno, zato spremljajo tudi trende, ki zadevajo videz. So dinamični, radovedni in radi izstopajo, videz pa je zanje orodje za izražanje svoje identitete. Ker so usmerjeni v zunanji svet in vtis, ki ga pustijo, tudi ljudi okoli sebe ocenjujejo po zunanjosti. Ta je zanje začetna točka prav vsake interakcije.