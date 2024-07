Ta znaka horoskopa sta najslabša voznika

Oven

Ljudje, rojeni v znamenju ovna, slovijo po impulzivnosti in odvisnosti od adrenalina. Vlada jim Mars, planet energije in akcije, zaradi česar so ovni pogosto nepotrpežljivi in imajo radi hitrost. Ker radi tvegajo in si vedno želijo prevladati, so v prometu pogosto prava nočna mora.

Ovni pogosto vozijo zelo agresivno in pred seboj ne prenašajo počasnejših voznikov. Nepotrpežljivost jih pogosto privede do nepremišljenih manevrov, kot je prehitevanje v škarje in ignoriranje prometnih znakov. Poleg tega si ne morejo kaj, da ne bi tekmovali z drugimi, nič hudega slutečimi udeleženci v prometu, kar lahko privede do zelo nevarnih dogodkov.

Dvojčka

Slabi vozniki so tudi dvojčki, a iz povsem drugih razlogov. Vlada jim Merkur, planet komunikacije in intelekta, zaradi česar so izjemno radovedni in potrebujejo neprestano stimulacijo. Žal pa so zaradi tega tudi izjemno nepazljivi vozniki.

Dvojčki radi počnejo več stvari hkrati, med vožnjo pogosto telefonirajo ali pa razpravljajo s sopotniki. Neprestano potrebujejo nove informacije, to pa odvrača njihovo pozornost s ceste in lahko privede do nesreče. Ker so nepredvidljivi, se neredko v zadnjem trenutku odločijo za spremembo smeri oziroma hitrosti, kar lahko preseneti druge voznike in privede do nesreče.