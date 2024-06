Katero nebesno znamenje je najbolj iskreno in katero najmanj?

Najbolj iskreno znamenje: strelec

Strelci preprosto ne prenesejo neiskrenosti. Zanje je iskrenost temelj vsakega odnosa in vsake situacije, zaradi filozofskega duha in neprestanega iskanja pomena življenja pa niso sposobni laži in pretvarjanja. Če želite slišati resnico, pa naj bo ta še tako boleča, se obrnite na strelca. Ta vam bo brez zadržkov povedal vse, kar misli, ker je po njegovem mnenju resnica vedno boljša od laži.

Strelci so tisti prijatelji, ki vam bodo povedali, da vam nova pričeska ne pristaja preveč, pa tudi, da bi morali prekiniti razmerje z osebo, ki se jim ne zdi prava za vas. Njihova iskrenost izhaja iz ljubezni in želje, da bi vsi okoli njih živeli v skladu z resnico.

Najmanj iskreno znamenje: ribi

Ribe niso nujno lažnivci v klasičnem smislu, a jim je prirojeno izogibanje sporom in neprijetnim situacijam. Mojstrsko obvladajo nedolžne laži in polresnice, ki jih uporabljajo zato, da bi zaščitile tako svoja čustva kot čustva ljudi okoli sebe. Pogosto bodo rekle tisto, kar po njihovem mnenju želite slišati, ne pa tistega, kar je res.

Njihova neiskrenost ni zlonamerna, ampak izhaja iz njihove globoke empatije in želje, da bi bili vsi srečni. Ribe so občutljive dušice, ki nase pogosto prevzemajo čustva drugih, zato raje ustvarijo iluzijo miru, kot pa da bi se soočile z neprijetno resnico. Če jih povprašate po mnenju o kakšni občutljivi temi, bodo resnico pogosto ovile v pisane besedne okraske, da vas ne bi prizadele.