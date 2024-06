To so najbolj nadležni znaki horoskopa

Ribi

Ljudje, rojeni v znamenju rib, veljajo za najbolj nadležne v zodiaku. Kako si je ta naziv prislužilo najbolj nežno, dobronamerno in sanjaško znamenje? Ravno s temi lastnostmi. Ribe namreč pozabljajo, da niso vsi ljudje tako iskreno čustveni, in se odpirajo čisto vsem, nato pa so presenečene, ko jih kdo prizadene. Ves čas potrebujejo podporo prijateljev in družine, ki morajo vedno znova poslušati ene in iste žalostne zgodbe.

Dvojčka

Dvojčki vam ne bodo nikoli povedali, o čem v resnici razmišljajo, saj tega niti sami ne vedo. Svojo osebnost spreminjajo in prilagajajo iz trenutka v trenutek, ker želijo biti karseda privlačni in zanimivi vsakomur, ki ga srečajo. Nikoli ne morete biti povsem prepričani, ali vam kažejo svoj pravi obraz ali vas skušajo napeljati, da bi se jim odprli, kar bodo nato hitro izkoristili.

Oven

Ovni niso namerno gospodovalni in kljubovalni, obenem pa se za to ne bodo nikoli opravičili. Vedno imajo natančno izdelano mnenje, kako bi morale stvari potekati, in to bodo dosegli ne glede na vse. Ljudje, rojeni v tem znamenju, imajo le dve možnosti, ali so vodja ali samotar, nikoli pa nikomur ne sledijo. Čeprav se to na prvi pogled zdi hvalevredno, postane zelo naporno, ko se vsaka podrobnost sprevrže v bitko.