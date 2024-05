Znaki horoskopa, ki so ves čas slabe volje

Rak

Raki so znani po občutljivosti in čustvenosti. Čeprav so zaradi tega lahko zelo skrbni in sočutni, so obenem nagnjeni k pretiranemu analiziranju stvari, kar jih pripelje v čustveno preobremenjenost. Njihovo razpoloženje pogosto niha, sami pa se velikokrat počutijo nerazumljene, kar vodi v slabo voljo.

Devica

Device so perfekcionistke, ki težijo k popolnosti v vsem, kar počnejo. Ker so ves čas kritične, tako do sebe kot do drugih, jih to pogosto pripelje do frustracije in nezadovoljstva. Težko se sprostijo, ker jih ves čas skrbijo podrobnosti, ki jih drugi morda sploh ne opazijo, ta zaskrbljenost pa prinese slabo razpoloženje.

Kozorog

Kozorogi so znani po svoji resnosti in odgovornosti. Zaradi svojih ambicij in gonje za dosežki so ves čas pod pritiskom, pogosto pa so tudi zelo samokritični in nagnjeni k pesimizmu, sploh ko jim ne gre vse po načrtih. Njihova resnobna osebnost jim velikokrat prepreči, da bi se sprostili in preprosto uživali v življenju.

Ribi

Ribe so zelo občutljive in čustveno intuitivne. Čeprav so zelo ustvarjalne in sočutne, pogosto bežijo pred resničnostjo, še sploh takrat, ko naletijo na težave. Ker so tako občutljive, jih pogosto preplavijo negativna čustva in pesimizem, rezultat tega pa je slaba volja.