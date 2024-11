Oven

Poslovne obveznosti vas bodo zelo utrujale in izčrpavale. Ne boste pripravljeni na velike spremembe in tvegane poslovne poteze. Menili boste, da je bolje korakati po starih, utrjenih poteh. Soočali se boste z majhnimi, a pomembnimi napakami, ki jih boste opazili šele po končanem delu. Prisilile vas bodo, da se boste vrnili na začetek.

Bik

S partnerjem se ne boste strinjali glede določenih ključnih vprašanj o vajinem odnosu. Razmišljali boste o raznih kompromisih in dogovorih, a ta zamisel vam ne bo najbolj všeč. Ob koncu dneva se bo partner malo razcvetel, morda se bo nato to zgodilo tudi z vajinim odnosom. Pogovorita se o nedavni preteklosti.

Dvojčka

Zvezde bodo premešale ustaljen poslovni ritem. Ne boste doživeli pomembnejših sprememb in pričakovanih premikov na bolje, a se boste vsaj izognili določenim težavam. Nadrejeni bodo opazili vaš zagon in pridobili boste njihovo zaupanje. Pripravite se na intenzivnejši priliv informacij. Povečale se bodo domače in družinske obveznosti.

Rak

Izogibajte se stresu, drugače se boste znašli v razpravah in sporih. Lahko pričakujete spremembe na delovnem mestu, saj vam bo poslovno življenje na splošno najbolj pomembno. V ospredje bodo stopile vaše ambicije, disciplina in odgovornost, velika bo tudi želja po učenju in napredovanju. Neuspeh boste doživljali zelo fatalno!

Lev

Pričakujete lahko vzpon na lestvici, napredovanje, povišanje ali prehod na novo delovno mesto. To ne bo lahko in brez težav, a v končni uspeh ne bi smeli dvomiti. Lahko da boste dobili ponudbo za štipendijo ali sodelovanje na pomembnem simpoziju. Prijalo vam bo, ker bo vaš ugled v poslovnem svetu narastel, kar bo pozitivno vplivalo tudi na vašo samozavest.

Devica

Od vas se bo pričakovalo, da boste pomagali sodelavcem, da boste sodelovali pri novem projektu in da boste mlade osebe vpeljali v svoj posel. Morda boste začutili, da je nastopil čas za umik. Mlajšemu, neizkušenemu šefu boste povedali svoje kritično mnenje, a če se boste želeli boriti zase, storite to na miren, diplomatski način.

Tehtnica

Nebo vašega družinskega življenja se bo razjasnilo. Napete situacije in odnosi se bodo umirili, kar vam bo dalo občutek varnosti in zaupanja v bližnje. S prijatelji boste prav tako imeli zelo pristen odnos. Vezali vas bodo skupni interesi in na skupnih izletih boste še posebej vi zelo uživali.

Škorpijon

Branili boste vaša politična in socialna prepričanja, zaradi dogodkov v službi, doma ali v vaši skupnosti. Vaša edinstvena perspektiva je lahko navdihujoča za druge, zato se nikar ne držite nazaj, ko boste govorili o svojih idejah za prihodnost. A zapomnite si, prednost naj imajo stvari v sedanjosti in ne sanjarjenje o nerealističnih možnostih.

Strelec

Današnje popoldne bo po napornem delovniku kot nalašč primerno za druženje s prijatelji ali družinskimi člani. V ospredje bosta stopila dobra volja in sproščenost. Vaše zdravje bo zelo dobro, saj boste čutili notranje zadoščenje. Pazite le na finance in na odlive z bančnega računa. Čeprav se vam ne zdi, da pretirano zapravljate, bodite pozorni.

Kozorog

Na delovnem mestu vas danes čaka pogovor z nadrejenim. Bodite previdni pri izboru besed, saj bodo te pomembno vplivale na njegovo odločitev o neki pomembni delovni nalogi. Sprva mu dobro prisluhnite in ocenite, zakaj ste bili poklicani na pogovor, šele nato odreagirajte na njegove besede. Popoldan bo vaše splošno počutje zelo dobro! Preživite ga v krogu družine.

Vodnar

Čustvene težave bodo končno mimo, zato boste čutili pomirjenost. V partnerjevi družbi boste predvsem ženske delovale zelo samozavestno. Zvezde vam bodo danes bolj naklonjene. Ne čudite se, če vam bo partner izkazal pozornost, kakršne niste vajeni. Predajte se tem občutkom. Bodite srečni. Samski se prepustite toku, ne prehitevajte dogodkov!

Ribi

Tudi danes boste zelo zagnani na delovnem mestu. Zdelo se vam bo, da vam nič in nihče ne more preprečiti, da bi dosegli zadane cilje. Optimističen pogled na svet se bo odražal tudi na vseh ostalih področjih. Tisti, ki ste vezani, boste v dvomih glede vaših odločitev. Vsekakor se morate danes izogibati prepihu, saj bi lahko vplival na vaše zdravje. Previdno s financami!