Oven

Običajno poskušate videti stvari na logičnem in intelektualnem nivoju, a danes vas bo moč vaše intuicije presenetila. Vaša komunikacija bo bolj subtilna kot besede. Danes boste najverjetneje zelo optimistični, navdušeni in zelo navdihnjeni glede na vse okoliščine. Nadaljujte po vaši poti.

Bik

Vaš navdih bo danes povečan. Danes boste veliko svojega časa porabili za analiziranje idej, ki se vam bodo porajale. Ste intuitivni po naravi, a danes bo vaše mišljenje delovalo na visokem nivoju. Zapišite si prav vse zamisli. Ne pozabite na papir in svinčnik. Vseh idej in sanj se boste kasneje želeli spominjati.

Dvojčka

Dobili boste napačno informacijo o denarju, prišla bo od osebe, ki se drugače spozna na to področje. To bo lahko bil bankir, upnik, naložbeni svetovalec ali celo bližnji prijatelj ali sorodnik. Kdorkoli že bo, ne ubogajte tega, kar vam bo oseba rekla. Preglejte vsa dejstva, preden se boste za karkoli odločili.

Rak

Oseba, ki vam je blizu, ne bo popolnoma odkrita. Oseba se bo izogibala resnici ali bo skrivala nekaj pred vami, da bi vas zaščitila. Zaupajte svojemu instinktu. Če nekdo pove nekaj pomembnega, kar se ne sliši resnično, raje preverite dejstva, preden sprejmete besede. To ne bo prevara – ampak tako se boste zaščitili.

Lev

Zaradi utrujenosti boste malo ravnodušni in boste razmišljali, da bi raje ostali doma v postelji, kot da bi se kamorkoli odpravili. To bo popolnoma v nasprotju z vašimi načeli. Vsekakor ne boste ostali doma, ker vas bo vse skupaj preveč premamilo. Ven se boste odpravili kljub slabemu počutju. Ne ujemite se v to past, saj rabite počitek, da boste spet stari vi.

Devica

Najbolje bi bilo, da bi se danes držali zase. Ne poskušajte sodelovati z drugimi ali uskladiti vašega truda z osebami, ki so vam blizu. Nagnjeni boste k agresivnosti in morda boste zmedeni, še posebej če ne boste mogli iti po svoji poti. Naredite načrt in se izogibajte vsemu, kar bi lahko v vas sprožilo željo po potovanju.

Tehtnica

Zaradi govoric in politike v pisarni bo prišlo do kratkega stika pri poklicnih interesih. Nekdo ima močan cilj in se ne ozira preveč na to, kaj to pomeni za življenja drugih. Če boste kaj slišali o tem, naredite vse, kar boste lahko, da boste to ustavili, še preden bi stvari ušle iz rok. Tako boste lahko zaščitili sebe in kariere vaših sodelavcev.

Škorpijon

Že dolgo načrtujete potovanje ali povratek v šolo. Dobili boste zelo moteče pismo ali telefonski klic, ki bi znal ogroziti vaše načrte, zaradi česar boste kolebali na robu razočaranja. Če boste na situacijo pogledali še z drugega konca, boste lahko videli, da vam vse skupaj ni preveč po godu. Poskrbite, da se ne boste preveč žrtvovali.

Strelec

Navidezno bo prišla do vas slaba novica o vašem finančnem stanju, ki vas bo vrgla s tira. Pozorno preglejte situacijo, predno boste pričeli zganjati paniko. Prišlo bo le do računalniške ali druge napake, morda pa vas bo nekdo zamenjal z neko drugo osebo. Pojdite po korakih in lepo počasi popravite zmoto. Na koncu se bo vse popravilo.

Kozorog

Naleteli boste na neprijetno situacijo. Vaša prva reakcija bo, da morate zaščititi tiste, ki so vam blizu, pred resnico. Znašli se boste v skušnjavi, da bi lagali ali se vsaj izognili omembi te situacije. Ne ujemite se v skušnjavo. Potreba, da morate zaščititi ljubljene, bo razumljiva, a bodite pazljivi. Ne morete jih obvarovati pred vsem. Večina ljudi ima raje dejstva.

Vodnar

Vaš um bo danes deloval pospešeno. Dobili boste nove ideje in informacije, ki pa jih še ne boste mogli uporabiti, zato bi bilo dobro, če bi si vse zapisali. Saj si ne morete vsega zapomniti. Odpravite se tudi na sprehod ali na drugo rekreacijo, saj bo šlo za intelektualno preobremenitev, kar bi lahko povzročilo proizvajanje čezmerne živčne energije.

Ribi

Skrbi glede situacije z ljubimcem ali bližnjim prijateljem vas delajo depresivne, a še vedno se obotavljate, ne želite se pogovoriti s to osebo. Vprašajte, kaj je narobe, samo ne bodite vsiljivi. Kakorkoli, morali bi se pogovoriti. Ni vse tako slabo, kot se zdi, vaša skrb bo spoštovana. Nocoj si privoščite zelo potreben spanec. Delali ste veliko preveč.