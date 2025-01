Oven

Čutili boste, da je danes pravi dan, ko lahko pričnete na novo. Razrešili ste težave, ki vam niso dopuščali mirnega spanca, zato boste čutili, da se vam je odvalil kamen od srca. Na delovnem mestu boste danes pokazali, iz kakšnega testa ste v resnici. Znašli se boste pred novim izzivom, ki se ga boste lotili nemudoma in zato boste nadvse uspešni. Bravo!

Bik

Pri delu boste tudi danes povsem žareli. V današnjem dnevu ne boste pokazali slabe volje in utrujenosti. Polni energije se boste lotevali delovnih nalog, zato boste navduševali sodelavce. Prav tako boste izjemno radovedni. Hlastali boste za novim znanjem in novimi spoznanji. Delovni dan bo zato minil hitro. Pred vami je pester večer, ki ga boste preživeli v zelo dobri družbi.

Dvojčka

Pazite se pretirane agresivnosti, prehitrih dejanj in vsiljevanja svojih stališč, ker bi na ta način dosegli ravno nasprotno od tistega, kar boste želeli. Možno je, da boste zaradi prevelike frustracije in želje po doseganju zastavljenega cilja storili nekaj, kar boste kasneje obžalovali. Spori bodo neizogibni.

Rak

Odkrito se pogovorite glede nekih pravnih zadev, ki so bile sporne v preteklosti ali pa vas utegnejo ogrožati v prihodnosti. Vsekakor bi morali biti pazljivi glede odhodkov. Mogoče ne boste investirali velike količine denarja, vseeno se pa zna zgoditi, da bo, če bo to storjeno brez predhodnega dogovora, negativni vpliv na družino precejšnji.

Lev

Vzemite si čas in pripravite načrt za bodoče poslovne poteze. Dobro premislite o vsakem koraku in se izognite napakam, ki ste jih delali v preteklosti. Samo na ta način boste posle uspešno izpeljali do konca in še presenečeni boste, kako bodo ovire, ki jih boste na tej poti srečali, izjemno majhne in premagljive.

Devica

Napočil je čas, da se posvetite sebi in poskušate spremeniti vaš dosedanji pogled na svet. Izogibajte se nepremišljenim pripombam, kajti ne bi vam bilo všeč, če bi prav vas razglasili za odgovorno osebo in povzročitelja nekaterih nevšečnosti. Bodite premišljeni in pazljivi pri svojih dejanjih.

Tehtnica

Danes se bodo na začrtani poti kar naprej pojavljale ovire in zdelo se vam bo, da ne glede na to, koliko se trudite in si prizadevate uresničiti zastavljene cilje, ne boste mogli priti na zeleno vejo. Obstaja velika možnost, da se boste po nakaj poskusih le vdali in pustili stvarem, da bodo stekle s svojim tokom.

Škorpijon

Delali ste preveč in sedaj je čas, da zahtevate vaš kos zabave, saj vam je projekt, ki ste ga pred časom sprejeli, vzel preveč prostega časa. Prijal vam bo kratek počitek, privoščite si ga namesto odhoda v mesto. K sebi povabite prijatelja na kavico in dober ter kvaliteten pogovor. Prijalo vam bo.

Strelec

Ste v obdobju, ko težko kontrolirate svoj nemir. Naredili boste vse, da se boste odpravili iz hiše, odšli boste v trgovino ali celo v trgovski center. Ne bodite preveč samokritični, če do konca dneva ne boste dosegli napredka. Če se ne boste mogli osredotočiti, z opravili zaključite in nadaljujete jutri.

Kozorog

Danes boste leteli visoko in počutili se boste tako dobro, da boste želeli nekaj denarja zapraviti za prav posebno stvar. Na splošno boste bolj optimistični, ker so se vaši finančni dohodki povečali. Vsekakor pa bi bilo bolje, če bi malo počakali pred tako velikim nakupom in videli boste, kako se boste počutili čez nekaj dni. Premislite, da ne boste česa obžalovali.

Vodnar

Danes boste v stiku z vašo ranljivostjo. Kljub vsemu pa boste sprejeli izziv in delili vaša čustva s posebno osebo. Če boste nekomu povedali o vaših potrebah ali strahovih, boste razkrili le del enačbe. V mislih imejte, da resnična intimnost ni enosmerna, zato ne zapustite prostora, dokler tudi druga oseba ne bo povedala, kaj ji leži na duši.

Ribi

Človek nima v navadi, da bi optimistične najave obdržal zase, a v vašem primeru bi bilo to še najboljše. Vaša samozavest bi lahko koga užalila in tega vsekakor ne želite, saj vašo idejo resnično podpirate. Vaše spretnosti so dovolj izpiljene, da vas bodo v vsakem primeru popeljale naprej. Zaupajte instinktu in naredite tako, kot vam bo narekovalo srce.