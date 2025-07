Oven

Dinamični zvezdni vplivi bodo aktivirali vaše skrite zaloge znanja in vas spodbudili k delu, še posebej učence in študente. Vibracije planetov bodo zagotovile uspeh! Osredotočenost in pripravljenost na učenje bosta dobri, ne bo vam primanjkovalo niti vztrajnosti, ambicij in dobre volje. Obdobje bo dobro za stike s tujino.

Bik

Vaša čustva bodo na višku, ves dan boste optimistični, samozavestni, radodarni in dobri. Pozdravite to s svežim odnosom in lažje boste pozabili na napake iz preteklosti. Načrtujte nove svetle možnosti za rast in izpolnitev. Čas bo dober, da se srečate z osebo, ki vam bo prinesla veliko užitkov.

Dvojčka

Zelo jasno se boste izrazili, saj boste do vašega romantičnega partnerja pristopili direktno. Vaša odkritost in pripravljenost na odprto komunikacijo bosta navdušili vse ljudi okoli vas. To bo pravi čas, da enostavno izrazite vaš pogled na stvari, ki vam v življenju pomenijo največ. Tako boste razmerja še bolj okrepili.

Rak

Več kot se boste gibali in imeli svobodnih ter rekreativnih aktivnosti, tem bolje se boste tudi počutili. Največji sovražnik vašemu telesu in duhu bo lenoba. Nikar ne poležavajte pred televizijo. Šport vam bo zelo odgovarjal, saj se boste tako osvobodili stresa, svoje telo pa boste napolnili s pozitivno energijo.

Lev

Če ste v ljubezenskem razmerju, potem morate poglobiti vajin odnos. Tako se bosta veliko bolj cenila, povečalo pa se bo tudi spoštovanje med vama. Pri temah, ki so vam pomembne, naj bo v ospredju razumevanje. Sodelujta, zaradi česar si bosta veliko bližje in postala bosta celo veliko bolj ljubeča.

Devica

Poslovne obveznosti vas bodo zelo utrujale in izčrpavale. Ne boste pripravljeni na velike spremembe in tvegane poslovne poteze. Menili boste, da je bolje korakati po starih, utrjenih poteh. Soočali se boste z majhnimi, a pomembnimi napakami, ki jih boste opazili šele po končanem delu. Prisilile vas bodo, da se boste vrnili na začetek.

Tehtnica

Vaša želja po svežem začetku, romantični ali čustveni zvezi bo na danes na višku. Najbolj poudarjena bo vaša ljubezenska energija, v ospredje pa bosta silila tudi močna volja in pogum. Vso to energijo preusmerite v odločno ukrepanje. Izogibajte pa se pretirani jezi in razdražljivosti. Tako se boste počutili bolje.

Škorpijon

Potegnite občutek po varnosti iz vaših idealov in se sprostite s prijatelji. Nujno potrebujete spremembo. Vaša želja, da bi spremenili vaš način življenja, bo postala še bolj močna. Hrepenite po nečem novem, drugačnem, unikatnem. Želite si novega romantičnega razmerja.

Strelec

Družabni dogodki vam bodo ukradli veliko prostega časa, a boste našli način, da boste združili prijetno s koristnim. Potrudite se, da vaše družinsko življenje zaradi tega ne bo trpelo. Morda vašemu partnerju ne bodo všeč bučne zabave, a ga boste uspeli nagovoriti, da se vam bo pridružil. Ob koncu dneva boste tudi sami utrujeni od druženja.

Kozorog

Domači bodo živeli svoje življenje in zdelo se vam bo, da v njem ni veliko prostora za vas. Dobre okoliščine bodo podpirale vaše poslovne in finančne ambicije, čeprav boste notranje nezadovoljni. Padla bo delovna motivacija in določene ovire bodo blokirale uresničitev vaših poslovnih zamisli. Vse to bo le prehodna kriza.

Vodnar

Danes bodite še posebej varčni, ne posojajte denarja in odložite nenačrtovane stroške. Določenih stvari ne boste jasno videli, obstaja pa tudi nevarnost lahkomiselnih in hitrih odločitev. Bodite vztrajni in ne odnehajte tudi, ko boste izgubili upanje. Primanjkovalo vam bo gotovosti in zaupanja vase.

Ribi

Spomini in stara čustva bodo prišla na dan – stvari, ki ste jih pozabili, pa ste jih želeli uresničiti. Hrepeneli boste po obisku ali pa boste želeli poklicati nekoga iz vaše preteklosti. Vsako zaprtje teme iz preteklosti vam bo samo koristilo pri vseh preostalih razmerjih, sedaj in v prihodnosti.