Oven

To bo čas, ko bo komunikacija med sodelavci nadvse pomembna. Čeprav se bo morda zdelo, da vas drugi ne poslušajo, se izogibajte uporabi sarkazma ali drugih obrambnih taktik in bodite preprosto prijazni. Potrudite se in bodite jasni, to se bo poznalo in bo ekstremno dragoceno na dolgi rok.

Bik

Pričakujte spremembe v vašem delovnem okolju. Čakajo vas zahtevnejša komunikacija in posli, ki bodo zahtevali dobro informiranost in pripravljenost na prilagajanje drugim ljudem. Nenehno boste morali pomagati drugim in jim deliti nasvete. Posvetite se svojim konjičkom, tako boste veliko bolj izpolnjeni in mirni.

Dvojčka

Družabni dogodki vam bodo ukradli veliko prostega časa, a boste našli način, da boste združili prijetno s koristnim. Potrudite se, da vaše družinsko življenje zaradi tega ne bo trpelo. Morda vašemu partnerju ne bodo všeč bučne zabave, a ga boste uspeli nagovoriti, da se vam bo pridružil. Ob koncu dneva boste tudi sami utrujeni od druženja in telefonskih pogovorov.

Rak

Domači bodo živeli svoje življenje in zdelo se vam bo, da v njem ni veliko prostora za vas. Srečali se boste s staro družbo. Dobre okoliščine bodo podpirale vaše poslovne in finančne ambicije, čeprav boste notranje nezadovoljni. Padla bo delovna motivacija in določene ovire bodo blokirale uresničitev vaših poslovnih zamisli. Vse to bo le prehodna kriza.

Lev

Danes bodite še posebej varčni, ne posojajte denarja in odložite nenačrtovane stroške. Določenih stvari ne boste jasno videli, obstaja pa tudi nevarnost lahkomiselnih in hitrih odločitev. Bodite vztrajni in ne odnehajte tudi, ko boste izgubili upanje. Primanjkovalo vam bo gotovosti in zaupanja vase.

Devica

Danes vas bo vse zelo osrečevalo. Zdelo se vam bo, da ljudje okoli vas nadvse pozitivno vplivajo na vašo kreativnost. Manjše skrbi vam bodo povzročale le finance, vendar ne po vaši krivdi. Nekdo vam še vedno ni odplačal dolga. Kar pogumno ga spomnite na to.

Tehtnica

Danes boste nagnjeni k dramatiziranju, zato z drugimi ne boste našli skupnega jezika. To vam bodo iskreno povedali, vendar se boste zaradi tega kar malce razjezili. Zvečer, ko se boste že pomirili, pa boste videli, da ste res pretiravali. Poskrbite, da se boste pravočasno opravičili.

Škorpijon

Danes boste polni optimizma, saj boste nepričakovano prišli v stik starimi prijatelji, s katerimi se boste kot nekoč spet dobro ujeli. Poskrbite, da vam bodo ta druženja prišla v navado, da ne bodo zgolj naključna. Stari prijatelji pa bodo v vaš spomin lahko priklicali celo staro ljubezen.

Strelec

Razmišljali boste o novem delovnem podvigu, ki bi vam omogočil boljšo prihodnost. Jasnosti v željah in pričakovanjih ne bo. Pripravite se na temeljit razmislek. Za mnenje povprašajte člane družine ali prijatelje. Prosite za nasvet, saj vam bo pogled druge osebe pomagal spremeniti mnenje, ki ste ga sami oblikovali že pred časom. Finance: pazljivost ne bo odveč!

Kozorog

Poskušajte nadzorovati prekomerno zapravljanje, odločite se za varčevanje. Skupinski podvigi na poslovnem področju vam bodo v prihodnje prinesli velike dobičke. Dan bo primeren tudi za razreševanje konfliktov in nesoglasij s partnerjem. Oba sta se pripravljena malce prilagoditi in ustreči drug drugemu. Ne zapravite te odlične priložnosti.

Vodnar

Danes bo napočil trenutek, da vsem pokažete, kdo ste in koliko veljate. Stvari se bodo odvijale kar same od sebe; po vaših načrtih in pričakovanjih, brez da bi se vi za to morali kaj truditi. Finančno stanje je solidno, kmalu si boste lahko privoščili tudi krajše počitnice, po katerih toliko hrepenite. S tem si boste napolnili baterije in se pripravili na nov uspeh.

Ribi

Svoj ugled boste lahko danes še izboljšali, vendar pa boste morali biti sočutni in prepričljivi. V prostem času sklepajte nova prijateljstva, ki vam bodo v prihodnje zelo koristila. Poskrbite, da vaše razpoloženje ne bo izrazito negativno. Pazite se stresa in se umirite na vseh področjih. Začnite se ukvarjati z rekreacijo.