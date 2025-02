Oven

Pojavila se bo izjemna priložnost in združili boste lahko razum ter čustva. To vam bo zelo pomagalo pri uresničevanju vaših finančnih načrtov. Vse, kar boste danes začeli, bo imelo določeno prednost. Ne dopustite, da bi se starejši in bolj izkušeni z raznimi nasveti vpletali v vaše poslovno ali zasebno življenje. Dovolj ste sposobni, da mislite s svojo glavo.

Bik

Pri svojih poslovnih zamislih boste veliko podpore dobili od mlajših, komunikativnih oseb, s katerimi se dobro razumete. Danes ne dovolite bližnjim, da bi uničili vaše dobro razpoloženje, še posebej v zvezi z novimi načrti in priložnostmi. Pričakujte uspešen poslovni pogovor, ki bo veliko obetal. Če ne boste imeli priložnosti potovati, ne skrbite, kajti kmalu se bo tudi ta pojavila.

Dvojčka

Nikar ne bodite razočarani nad odločitvami drugih. Kljub temu, da vplivajo tudi na vas, ne pozabite, da se vse stvari zgodijo z razlogom. Konec koncev boste z rezultatom zelo zadovoljni, prijateljem pa hvaležni. Počutje bo danes slabo, saj se bo pojavil glavobol, imeli pa boste tudi težave s prebavo. Poskrbite, da boste zaužili dovolj tekočine.

Rak

Počutite se osamljene. Čutite, da si s prijatelji niste več blizu in ne znate si razložiti, kdaj se je to zgodilo, sploh pa ne, zakaj se je to zgodilo. Vzemite si čas zase, razmislite, kaj si želite in v ozir vzemite tudi spremembe. Mogoče je čas, da se preselite ali zamenjate službo. Sprememba vam bo dobro dela.

Lev

Doma vas čaka veliko dela. Glede na pester delovni teden, ki je za vami, ste zanemarili obveznosti doma, zato boste danes vse nadoknadili. Počutili se boste odlično in zelo boste učinkoviti. Večer preživite s svojimi bližnjimi. Skupaj s prijatelji pripravite večerjo in se družite do poznih ur. Pogovor ob vinu in sprostitev vam bosta dobro dela.

Devica

Danes boste raztreseni in počeli boste neracionalne stvari. Dan bo več kot primeren za razmislek o življenjski poti. Zastavite si nove cilje in jim sledite. Do sedaj vam je šlo dobro in ste bili zvesti sami sebi, tako nadaljujte tudi v prihodnosti. Počutje bo odlično, le proti večeru vas bo začela boleti glava.

Tehtnica

Danes boste delovni. Dan boste izkoristili za to, da boste nadoknadili zamujeno čez teden. Ni vam uspelo narediti vseh zastavljenih nalog, zato ste si delo pustili za danes. To vam sicer ni po godu, pa vendar vam ni preostalo drugega. Če se želite izkazati pred nadrejenim, si ne morete privoščiti napake, saj jih je bilo dovolj že v preteklosti.

Škorpijon

Danes boste nagnjeni k vzkipljivosti. Še posebno v odnosu s partnerjem poskusite biti bolj potrpežljivi kot običajno, saj se bosta v nasprotnem primeru spustila v vojno. Seveda pa ne popustite kar tako, spoštujte pa tudi njegove želje in potrebe. Vzemite si čas zase in pojdite v naravo!

Strelec

Zjutraj se boste zbudili z nasmeškom na obrazu, razlogov za to pa bo več. Nenehno boste razmišljali o vaši simpatiji, kar vas bo spravljalo v odlično voljo. Kljub temu pa je že skrajni čas, da opustite spogledovanje in se odpravite pravemu izzivu naproti. Zakaj se obotavljate?

Kozorog

Danes boste precej nemirni. Bodite potrpežljivi in se ne ukvarjajte s starimi zamerami, predvsem pa ne izzivajte novih sporov, ker ne bi prišli do nikakršnih zaključkov. Danes boste morali biti še posebej prilagodljivi v partnerskem odnosu, saj se bo drugače lahko hitro kaj zapletlo.

Vodnar

Upoštevajte želje in potrebe okolice ter vaših najdražjih. V zadnjih dneh ste namreč precej ostro uveljavljali svojo voljo, s tem pa ste marsikoga zasenčili, še bolj pa njegove želje. Če ne želite, da bi vas ljudje negativno označili, potem naredite nekaj v tej smeri. Dan bo ugoden za finance.

Ribi

Komunikacija vam danes ne bo šla prav dobro od rok, zato raje ne načenjajte pomembnih pogovorov. Še posebno s partnerjem danes ne odpirajta težkih tem, saj bo danes obstajala velika nevarnost čustvenih blokad. Nikakor ne boste mogli izraziti svojih občutkov in želja. Posvetite se raje delu.