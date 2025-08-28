Oven

Vajeti boste vzeli v svoje roke in se podali novim izzivom naproti. Običajno se vse preveč prepuščate naključjem, zato ne pride do nobenih sprememb. Veliko boste razmišljali tudi o družabnih stikih in potepanju s prijatelji. Ob vsem tem ne pozabite na najboljšega prijatelja, saj se že dalj časa počuti odrinjenega.

Bik

Vse, česar se boste lotili, vam bo prineslo želene rezultate. Čutili boste tudi nek neprijeten vpliv osebe, ki vam bo skušala vsiliti svoje mnenje. Vi pa se temu ne boste mogli dovolj odločno upreti. Razmišljali boste, da bi naredili presek s preteklim življenjem, da bi lahko bolj sproščeno razmišljali o prihodnosti.

Dvojčka

Neki dogodki, ki se bodo zvrstili že na samem začetku dneva, bodo v vaše življenje vnesli dodaten nemir in negotovost. Umirite svoje strasti in danes nikar ne sprejemajte velikih odločitev. Boste pa zvečer veliko bolj sproščeni in mirni. Ne belite si glave s stvarmi, na katere nimate vpliva.

Rak

Dobili boste nek nepričakovan obisk, ki vas bo pozitivno presenetil. Dan bo ravno zaradi tega poln pozitivnosti in dobre volje. Že zvečer pa boste razmišljali, kako bi tudi vi vrnili to sladko presenečenje. Idej boste imeli veliko, le še uresničiti jih bo potrebno. Dan bo kot nalašč za poglobitev medsebojnih odnosov.

Lev

Energija bo usmerjena v družabnost in v dobro zabavo. Spoznali boste pomembne ljudi ali ljudi, ki bodo vplivali na vaše domače življenje. Če dobite povabilo na druženje, zabavo ali samo na preživljanje mirnega večera z neko osebo, potem vložite nekaj truda v to, da boste našli čas. Recite da!

Devica

Danes vam bo šlo vse zlahka od rok. Resnično se boste lahko zanesli na svoje lastne sposobnosti in zmogljivosti. To vam bo prineslo izjemne finančne rezultate. Lahko si boste privoščili tudi nekaj iz luksuznega seznama. Največji izziv vam bodo predstavljala pogajanja, ki bodo bolj zahtevna in kompleksna. Dokažite se.

Tehtnica

Dobičkonosni posli bodo potrkali na vrata in uspešni boste pri vsem, kar si boste zadali. Izkoristite donosne priložnosti Vaše zaupanje je neverjetno, komunikacija pa zelo impresivna. Vaše podpiranje sodelavcev, starejših in nadrejenih se vam bo povrnilo z njihovim podpiranjem vas. Ponosni boste nase.

Škorpijon

Ne držite se preveč kislo, saj bi s tem od sebe odvrnili tiste pozitivne ljudi, ki jih potrebujete v svoji družbi. Poiščite več pozitivnih stvari in podarite nasmeh. Nič vas ne bo stalo, lahko pa vam bo pomagalo do boljšega počutja. V službi pa boste izvedeli nekaj, kar vam bo situacijo osvetlilo še z druge strani.

Strelec

Ker boste danes bolj odsotni pri delu, bodo temu primerni tudi rezultati. Nikakor se ne boste mogli ujeti s sodelavci, vendar boste toliko bolj čutili svojo notranjo harmonijo. Pazite, da se nerazumevanje s sodelavci ne bo vleklo v nedogled. Prav zaradi tega bi lahko šli v službo tudi z odporom.

Kozorog

Izrazito nervozni boste in po glavi se vam bodo podile najbolj mračne misli ter razni strahovi. Ko se boste umirili, boste videli situacijo brez utvar, brez lažnih upanj in strahov. Zavedati se boste začeli, da vas čaka dolga pot in da vas strah le ovira. Bodite bolj optimistični.

Vodnar

Vaše misli bodo sledile srcu in obratno. Tudi počutje vam bo pomagalo. Lahko boste celo odkrili, da vam prav pomoč ljudem s pozitivno energijo prinaša dobre rezultate. Ob koncu dneva bo še nekaj zmotilo vaše namene. A po pogovoru z osebo, ki ji zaupate, boste spet jasno zrli v prihodnost.

Ribi

Vpleteni boste v nek spor ali pa boste obkroženi s prepiri, spletkarjenjem in zlonamernim opravljanjem. Dobro bi bilo, da bi se temu izognili, poskusite biti nevtralni. Že tako vam bo žal, ker se boste sploh zapletli v to mrežo laži. Zvečer pa se sprostite v družbi vaših najdražjih in pozabite na vse spore, ki bodo že jutri pozabljeni.