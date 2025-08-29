Oven

Danes se boste poslovili od vsakdanjih skrbi. Zaželeli si boste dobre družbe, poskrbeli boste, da se boste veselili. Zavedajte se, da le pozitivna energija pomaga pri vsakdanji praznini. Kljub vsemu pa se povsem ne boste mogli izogniti napetosti in stresu. Predvsem v službi boste zelo razdražljivi.

Bik

Ta hip imate v glavi veliko zamisli, vendar jih boste težko izrazili z besedami. Dan bo za vas čustven, zelo boste občutljivi. Morda bi bilo res najbolje, da bi šli na dopust in si napolnili baterije. Ko boste ves svet okoli sebe izklopili in se posvetili sebi, boste znova prišli k sebi. Drugače preprosto ne bo šlo.

Dvojčka

Najraje bi sprejeli neko odločitev, za katero veste, da bi vam prinesla trenutno zadovoljstvo, a se boste vendarle zamislili nad posledicami. Mogoče se preveč razdajate in tudi svoje dobrine. Velikokrat ste razočarani, ker ne dobite ničesar v zameno. Pokažite tudi vi svoj pravi obraz, četudi boste koga razočarali.

Rak

Danes boste končno pošteno zadihali, a bo prišel tudi čas inventure. Soočali se boste s svojo preteklostjo in tehtali med tem, česa si želite in kaj je vaša dolžnost. Pomagal vam bo vaš neprecenljivi optimizem, s katerim boste razrešili marsikateri trd oreh. Večer preživite s tistimi, ki vam največ pomenijo.

Lev

Stvari bodo končno potekale po načrtih in željah. Vse niti imate sedaj v rokah sami in prav danes se bo to še potrdilo. Poslušajte svojo intuicijo in se odločajte tako, kot vam bo narekovalo srce. Zvečer pa boste zaradi vsega razmišljanja kar malce utrujeni in dobro bi bilo, da bi se pred novimi izzivi spočili.

Devica

Vaše razpoloženje bo danes bojevito, nekoga pa boste presenetili s svojo zajedljivostjo. Ostanite mirni in se ne zapletite v spor. Ne hitite preveč pri odločitvah in naj ne bodo izrečene brez premisleka. Tudi zvečer ne bo veliko bolje, zelo boste nemirni, saj boste opazili, da ste precej neodločni.

Tehtnica

Dobro bi bilo, da bi se malce sprostili. Dobili boste občutek, da je vaše življenje prazno. Poskusite najti stvari, ki vas bodo osrečevale in izpopolnjevale. Prav zagotovo bi vas osrečil kakšen nov hobi, ki bi vaše življenje naredil bolj razgibano. Poskusite v to vključiti še ostale člane družine.

Škorpijon

Zgodili se bodo prvi spodbudni premiki, ki vam bodo pomagali pri notranjem ravnovesju. Videli boste nove priložnosti, ki bodo za vas pomenile velik izziv. Pokazali boste, da zmorete sami premikati gore. Vseeno pazite, da ne bi pretiravali, saj bi se ob vsem naporu lahko psihično in fizično sesuli.

Strelec

Čutili boste moč, a obenem boste tudi zelo skrivnostni. To bo za vas prav zanimiva kombinacija, ki jo izkoristite v polni meri. Če vas bo na trenutke strah, ker določenih občutkov in želja ne boste prepoznali, se raje samo prepustite in uživajte v življenju. To bo za vas neke vrste popestritev.

Kozorog

Razgibani dnevi bodo prekratki za vse načrte, ki jih boste želeli uresničiti. Veliko novosti, ki se bodo pojavile v vašem življenju, vam ne bodo pustile, da bi se dolgočasili. Pred vami je tudi obdobje, ko boste lahko popravili stanje na bančnem računu. Imejte odprte oči za nove priložnosti in seveda bodite aktivni.

Vodnar

Pred vami je dan, ko boste dobili veliko novih priložnosti, na vseh področjih. Najbolj vas bo razveselilo dejstvo, da se boste z določenimi ljudmi mnogo bolje razumeli kot v preteklosti. Zakopali boste bojno sekiro. Tako se vam bo odvalil kamen od srca, poleg tega pa se vam bodo odprla številna nova vrata.

Ribi

Po dnevih, polnih obveznosti, boste le občutili izboljšanje na vseh področjih. Najbolj se boste razveselili dejstva, da se v vas znova prebujajo močnejša čustva. Tisto, kar je mlačno, za vas ni zanimivo, štejejo le konkretne stvari. Začnite načrtovati oddih ali izlet, tako boste drugim pokazali, da vam ni vseeno za njih.