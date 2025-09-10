Oven

V ljubezenskih vodah boste danes zelo zmedeni. Samski ne boste vedeli, kje se pravzaprav nahajate in kakšen je vaš položaj. V primeru, da se zbližujte z določeno osebo, je prav, da čim prej razjasnite pričakovanja. Vezani boste razmišljali o prihodnosti odnosa, ki ga imate. Resnica, ki jo boste spoznali danes, bo zagotovo prava.

Bik

Spoznali ste, da ste v obdobju, ko je delo temeljno, zato ga boste postavili na prvo mesto. Dobili boste veliko novih zadolžitev. Na določene sodelavce boste morali prenesti svoje znanje, zato se boste znašli v vlogi učitelja. Usmerili jih boste na pravo pot, zato bo rezultat na koncu zares odličen. Bravo!

Dvojčka

Ne delajte stvari le zato, ker drugi menijo, da so prave. Znašli se boste na točki, ko boste morali prisluhniti svojim lastnim čustvom in svojemu razumu. Tisti, ki ste v ustaljenem odnosu, boste dvomili vanj. Planeti danes ne bodo na vaši strani, zato pričakujte ogromno zmede. Sprva premislite pri sebi, šele nato zaupajte svoje občutke partnerju.

Rak

Morda se boste pri delu znašli v podrejenem položaju. Čutili boste, da sodelavcem ne sežete do kolen, tudi tistim, ki niso vaši nadrejeni. Čas je, da prenehate s tem pesimističnim mišljenjem. Osredotočite se na lasten uspeh in se potrudite. Tam, kjer je trud, je tudi pot. Uspelo vam bo, sedaj je čas za rast. Pokažite voljo že danes.

Lev

Delovni dan boste pričeli zelo ambiciozno. Zdelo se vam bo, da boste danes res lahko dokončali vse začete projekte. Kar bodite optimistični. V finančnih okvirih lahko pričakujte denarno rast in oplemenitenje premoženja. To bo v vaše življenje vneslo veselje in radost. Prejeli boste dobre novice, ki bodo polepšale vaš dan.

Devica

V ljubezni boste v ospredje postavili komunikacijo. Vezani boste čutili, da je med vama s partnerjem zagotovo pravi trenutek za akcijo in premik naprej. Sprva se pogovorita o vseh podrobnostih, saj so te več kot pomembne. Morda boste izrekli zelo pomembne besede, s katerimi boste dokazali, kako zvesti in predani ste.

Tehtnica

Pred vami so pomembni projekti in delovne obveznosti. Pokazati boste morali zagnanost in vso svojo moč. Lahko vam bo uspelo, toda manjka vam prava strategija. Premislite, da se ne boste lotili stvari z napačnim pristopom. Ne bodite melanholični in ravnodušni, saj si sami krojite lastno usodo. Pred vami so dobri dnevi.

Škorpijon

Danes boste zelo optimistični. Prav je, da zaupate vase, toda v vsakem primeru ne letajte previsoko, saj bi bil padec lahko boleč. Ne pozabite, da se počasi daleč pride. Delajte majhne korake in v mislih si postavljajte majhne cilje. Le tako bodo ti uresničljivi. V nasprotnem primeru vas bosta že danes doletela razočaranje in obup.

Strelec

Danes se vam bo zdelo, da je za vas prišel odločujoč trenutek, toda v resnici čas ne bo primeren za večja dejanja. Pri delu se boste znašli v kočljivi situaciji, vendar tudi za temeljite spremembe in odločitve sedaj ne bo pravi čas. Pretehtajte vse argumente in se odločite kasneje. Ne hitite in ne ravnajte brezglavo.

Kozorog

Morda ste že pozabili na ljubezen in družinsko radost. Predajte se ji. Ne pozabite, da šteje vsak trenutek, ki ga preživite z ljubljeno osebo. Komunikacija s partnerjem bo danes izrednega pomena. Prisluhnite mu, saj vam bo želel pojasniti pomembno ugotovitev. Že dolgo časa ga niste zares poslušali. Ne mislite le nase.

Vodnar

Danes se boste znašli pred zelo pomembno situacijo na delovnem mestu. Nadrejeni bodo zahtevali vse vaše znanje in predanost delu. Zdelo se vam bo, da niste sposobni dati vsega, toda vseeno se potrudite. Vsekakor se potrudite po svojih najboljših močeh in dokažite, da zmorete. Ne predajte kar tako boja!

Ribi

V ljubezni ne premišljujte o večjih spremembah. Če ste samski, se izogibajte novim poznanstvom in novim razmerjem. Zagotovo v tem tednu ne boste spoznali pravih oseb. Vezani zadržite misli o skupnih življenjskih premikih. Svoje želje boste lahko izrazili tudi pozneje. Današnja reakcija vašega partnerja zagotovo ne bi bila pozitivna.