Oven

Danes boste izvedeli prijetno novico, ki bo vaše življenje obrnila na glavo. Zaradi razburjenja boste tudi v svoji družbi zelo nervozni, kar bo šlo prijateljem v nos. Delite z njimi svoje veselje in pridobili jih boste na svojo stran. Vendar bodite pozorni na sovražnike, saj se jih je v tem času nabralo kar nekaj in želijo si, da bi vam spodletelo.

Bik

Danes ne bo vaš dan, zato bodite previdni, kako se boste obnašali v družbi prijateljev, ki vam bodo želeli le dobro. Sporekli se boste s prijateljem, kar boste močno obžalovali. Izogibajte se resnim pogovorom, saj boste razdraženi in se boste hitro razburili. Umirite se, saj vas čaka prosto popoldne, ki bo pregnalo sive misli in slabo voljo.

Dvojčka

Danes boste uravnotežili zapletene stvari, recimo čustva in občutek za dolžnost. Poskrbite, da v prihodnje stres ne bo preveč vplival na vas. Težava je v tem, da vaša čustva prihajajo hitreje, kakor jih lahko dojemate. Medtem pa zaostajate glede vašega občutka za dolžnost in odgovornost.

Rak

Obstaja praktična realnost, ki krči vaš stil. Najverjetneje se že zavedate te omejitve. Najbrž niste preveč realistični glede določenih področij vašega življenja. Stvari bodo danes postale jasne, poskrbite za napredek. Prebite se skozi to blokado. Postali boste veliko močnejša oseba, ko se boste prebili čez to točko.

Lev

Vaše razpoloženje bo danes dobro, čeprav boste morali biti previdni, da ne boste preveč očitno veseli pred drugimi. Če se ljudje ne bodo počutili dobro, jih ne silite v nič. Pomemben občutek za doložnost morate ubogati za vsako ceno. Dajte svoji pustolovski naravi nekaj praktične realnosti, uporabite jo bolj učinkovito.

Devica

Ni dobra ideja, da govorite in opravljate za hrbtom. Če imate težave z nekom, bi bilo najbolje, da bi se s to osebo direktno pogovorili. Vzdrževanje zaupanja bo sedaj zelo pomembno. Tak odnos vam bo odprl veliko vrat. Verjemite v to, da bolj ko imate ljudi radi, več ljubezni vam bodo vrnili.

Tehtnica

Spravite nekaj vaših fantastičnih idej v uporabo. Eno je biti genij z veliko mojstrskih del, ki se vam porajajo v glavi, drugo pa je, da dejansko spravite stvari v gibanje. Polni boste besed, a danes bo pomembno, da stopite v akcijo. Omejitve izginjajo, zato naredite, kar boste lahko. Spravite ideje na dan, še preden bo prepozno.

Škorpijon

Dobro bi bilo, da bi šli skozi vse odprte projekte. Če boste veliko zadev v vašem življenju pustili nekončanih, boste ustvarili samo nered, ki bo oviral prihod novih stvari. Ali zavrnite projekt v celoti ali pa ga končajte, šele nato nadaljujte. Ne pustite stvari odprtih. Povejte drugim, kaj se dogaja z vami in postali boste uspešnejši na dolgi rok.

Strelec

Pojavile se bodo omejitve. Ugotovili boste, da temeljna sila deluje proti vašemu intuitivnemu razumevanju. Potrudite se, da se boste zasidrali v resnici, še preden bi raztrosili napačna čustva in občutke po vsem prostoru. Pomembno za vas bo, da boste vzdrževali stabilnost ves čas.

Kozorog

Lotite se kakršnegakoli prestrukturiranja v vašem življenju. Sprememba bo na začetku malo strašna, a ko boste spoznali, da je potrebna spremenljivka za napredek, bo bolje. Najverjetneje vam ne bo potrebno preveč spreminjati ciljev, a mogoče boste morali spremeniti vašo smer, da jih boste dosegli.

Vodnar

Vaše razpoloženje bo danes nihalo. To vas bo lahko pripeljalo do težav, če ne boste previdni. Pustite vsaj eno nogo na realnih tleh. Samo ostanite močno povezani z realnostjo ali pa se boste znašli brez zagona. Bolj se vključite v nek pomemben projekt, ne prepustite ga kar tako drugim.

Ribi

Čutili boste, da vam pri delu ne omogočajo dovolj fleksibilnosti. Razmišljali boste, na kakšen način bi se lahko pritožili nadrejenemu. Sedaj je obetaven čas za spremembe, zato vam svetujemo, da ukrepate čim prej. Bodite pozorni prav danes, saj se vam bo približala oseba, ki ni vredna zaupanja. Previdno torej pri razpravljanju o osebnih stvareh. Pri delu pa se brez težav lahko zanesete na najbližjo osebo, saj vas bo ta ščitila pred nadrejenim.