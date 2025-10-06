Oven

Povečalo se bo nerazumevanje, nestrpnost bo narasla in sprejeli boste določene napačne odločitve. Nekateri izmed vas se boste počutili nepravično obsojene. Poudarjena bodo čustva in podzavest, zato v trenutkih odločanja poslušajte svoj notranji glas, ki vas bo vedno odpeljal v pravo smer.

Bik

Danes boste predani delu. Svetujemo vam, da ne pretiravate s svojimi zmogljivostmi in jih prihranite še za jutrišnji dan. Če razmišljate o novem poslovnem podvigu, vam to odsvetujemo, še posebej če razmišljate v dvojini. Poslovna partnerstva se ta trenutek za vas ne bi obnesla. Držite se dela, ki ga imate.

Dvojčka

Največ težav imajo ljudje, ki se nikoli ne vprašajo, česa si pravzaprav želijo. Vi zagotovo ne sodite med njih. Spremljal vas bo občutek navdušenja in optimizma, ko bo šlo za vašo prihodnost. Prešli boste v obdobje, polno pozitivnih sprememb. Veselite se jih in jih pozdravite z nasmeškom na obrazu. Osebna rast je pred vami.

Rak

Trudite se, a vam ne uspe nadzirati čustvenih odzivov. V ospredju se bodo znašla razmerja vseh vrst. Sodelovali boste z drugimi, sklepali kompromise in se prilagajali vidiku drugih. Prišli boste v stik z osebo, ki je zelo kreativna ali ima velik vpliv na vaše življenje. Odprite oči in napnite ušesa, da ne boste pri nečem zaostali.

Lev

Osebe v vaši bližini dobro razumejo vaše čustvene namere. Čas bo pravi, da uveljavite svoje potrebe in želje. Pogovarjajte se z ljubljeno o stvareh, ki si jih resnično želite. A previdno. V komunikaciji boste ostri, jasni, odločni in prepričljivi. Možno je, da to za čustvene zadeve ne bo najboljši pristop.

Devica

Če ste trenutno v razmerju, bo pravi čas, da spremenita vajino rutino. Poskusite kaj novega, presenetite vašega prijatelja z nečim posebnim. Če iščete novo razmerje, bo dan pravi, da sprejmete tveganje in naredite načrt za manjšo avanturo. Dokler ne boste poskusili, ne boste vedeli, kaj vam lahko prinese.

Tehtnica

Neko osebo si boste močno želeli ob sebi. Ugotavljali boste, kako bi vi izpadli v najlepši luči. Zaradi težnje k temu, da ste izbirčni in kritični do vsega, kar vidite, bi lahko ostali praznih rok. Torej tudi če ne bo vse poteklo čisto po vaše, poskrbite da bo vsaj vsaj do neke mere in enostavno uživajte v tem.

Škorpijon

Napačne domneve bodo v težave spravile vse, ki bodo vključeni. Bodite jasni glede vaših ciljev, še posebno če vključujejo tudi druge. Komunicirajte čim bolj preprosto, kar bo veliko boljše za vse. Čas bo idealen za druženje ali za zmenek z nekom, ki vas privlači in imata nekaj skupnega.

Strelec

Vsakokrat ko se približate ljubi osebi, vaše srce prične hitreje biti in prevzame vas vaša domišljija. Sprašujete se, ali je to prava stvar ali samo fantazija. Ocenite vaša čustva in čustva druge osebe, da boste videli, ali trošite čas ali pa bi to lahko bila priložnost za novo romantično razmerje.

Kozorog

Trenutno ste v krizi in vaše želje ali prizadevanja v razmerju so na dnu. Prestavite jih za nekaj časa. Vzemite življenje v svoje roke in videli boste, kako ste omejeni in kako se zadržujete. Določite vaš naslednji korak. A ne poskušajte preveč pritiskati naprej, da to ne bo zaustavilo vaše srčne izkušnje.

Vodnar

Dobili boste pomembno sporočilo, ki bo vplivalo na vaše začrtane cilje. Sprejeli boste novo odločitev. Ko jo boste posredovali tudi ljudem okoli vas, jim vaša odločitev ne bo preveč všeč. A ne skrbite, mislite s svojo glavo, poslušajte intuicijo in ravnajte po svoje, saj se vam bo vse skupaj tudi obrestovalo.

Ribi

Nikar ne zamudite poslovne priložnosti, čeprav se vam zdi, da ji ne boste kos. Le če boste sprejeli izziv in dali vse od sebe, boste lahko napredovali in uresničili svoje ambicije. Začnite se zavedati, da ste veliko bolj močni, kot se vam zdi. Ste tudi zelo sposobni. To morate dokazati samo še sebi, drugi so to že opazili.