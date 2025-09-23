Oven

Danes lahko pričakujete pester dan, čaka vas obilo klicev in elektronske pošte. Morda ste v obdobju priprav, ki pa jih boste danes prav zagotovo izpeljali do konca. Prejeli boste dobre novice, ki vam bodo omogočile pogled na delo z drugega zornega kota. Pazite le na svoje zdravje. Privoščite svojemu telesu zadosti počitka.

Bik

Danes obstaja verjetnost prepirov, saj se vam bo zdelo, da drugi ne razumejo vaših argumentov. Ohranite mirno kri in ne sklepajte prehitro. Razmišljali boste o drastični spremembi. Trenutno ste v obdobju, ko se vam zdi, da vam spremembe lahko prinesejo le pozitivne novosti. Danes ne sprejemajte pomembnejših odločitev.

Dvojčka

Živeti želite udobno in enostavno, a imate luksuzen okus. Kakovost vam je še posebej pomembna. Želeli boste deliti delež sreče, ki jo imate. Potrebovali boste družbo. Čas bo idealen za zabavo, vse dokler ne boste začeli pretiravati. Na zabavi bi lahko spoznali osebo, s katero bi lahko razvili romantično razmerje.

Rak

Čutili boste, da vam primanjkuje znanja in volje, zato boste potrebovali dodatno energijo. Verjemite vase. Naj vas ne zavede mnenje drugih oseb. Izogibajte se prepirom, še posebno v odnosih s sodelavci. V prostih popoldanskih urah si privoščite dovolj počitka, saj boste potrebovali nove zaloge energije.

Lev

V današnjem dnevu boste morali biti zelo previdni. Zdelo se vam bo, da lahko dosežete, kar želite, toda zagotovo se bo pojavila oseba, ki vam bo nasprotovala. Prepirom pri delu se skorajda ne boste mogli izogniti. Delovni dan bo zato za vas stresen. Bodite pazljivi na svojo fizično odpornost.

Devica

Spremembe so pred vami, bodite prepričani. Čaka vas povsem novo obdobje, v katerem lahko pričakujete veliko sprememb. Morda boste danes izvedeli, da ste postali pomemben člen novega projekta. Ne bodite pesimistični. Čeprav vam v preteklih dneh ni šlo najboljše, se bo situacija zdaj zagotovo izboljšala!

Tehtnica

Zdelo se vam je, da so se vse okoliščine obrnile proti vam, toda motili ste se. Vaša prošnja je bila uslišana, zato danes pričakujte zares vesel dan. Delovnik bo minil zelo hitro, prav tako boste navdušeni nad priznanjem. Odvihrali boste domov, kjer vas bodo čakali nasmejani obrazi. Pričakujte družaben večer.

Škorpijon

V vaše življenje bo vstopila nova oseba, ki bo takoj vzbudila vsestransko pozornost. Vezani se raje ne zapletite z njo, ker bi to znalo škoditi vaši zvezi. Ta oseba ne zna molčati o svojih ljubezenskih dosežkih. Samski pa se takoj podajte v akcijo, če boste tudi vi v krogu očaranih. Konkurenca bo precejšnja, ne pričakujte diskretnosti.

Strelec

Komunikacija v partnerskih odnosih se bo znašla na razpotju. Od ene same priložnosti bo v veliki meri odvisno, ali bo komunikacija v daljšem obdobju pozitivno ali negativno nastrojena. Umirite strasti. Samski ne boste našli srca, v katero bi izlili svoje ljubezensko hrepenenje. Ne popuščajte pri svojih zahtevah samo zato, ker ste osamljeni.

Kozorog

Finančno stanje je zagotovo boljše, kot ste vajeni, zato boste danes dobre volje. Že zbudili se boste navdušeni. Današnjega dneva ne boste posvetili delu, ampak prijateljem in ljubezni. Zdelo se vam bo, da je v vaše življenje ponovno posijalo sonce, zato boste polni dobre volje in pozitivne energije.

Vodnar

Danes boste občutili, kako vam zdravje ne služi. Slabše počutje vam bo lahko prineslo ogromno težav. Razlog za slabo počutje tiči nekje globoko v vas. Skušajte razmišljati optimistično in videli boste, da bodo težave izginile same od sebe. Poiščite družbo osebe, ki ji že dolgo zaupate.

Ribi

Pred vami so trenutki, ki vam bodo zagotovo polepšali dan. Prejeli boste razveseljujoče novice, ki vas bodo presenetile. Pred vami je obdobje, v katerem se boste morali zagotovo dokazati. Že danes boste pokazali vso svojo zagnanost, zato lahko kaj kmalu pričakujte nove ponudbe na delovnem mestu.