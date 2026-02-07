Oven

Polni boste pričakovanj, vendar pa bo lahko vse skupaj postavila na glavo velika fizična obremenitev zaradi nerešenih finančnih zadev ali pa prihajajočega dela. Trudite se razmišljati pozitivno, s tem boste ohranjali tako psihično kot tudi fizično zdravje. Ne bo vam treba v družbo, da bi se imeli lepo.

Bik

Če boste danes potrebovali pomoč, naj vas nikar ne bo strah zaprositi zanjo. Morda jo boste prejeli iz povsem nepričakovanih virov, zato se ozrite na vse strani. Na splošno je pred vami sila prijeten dan, v katerem boste veselje in radost delili s svojimi najbližjimi. Uživajte v dnevu.

Dvojčka

Morda se stvari resda ne bodo razvile tako, kot ste pričakovali, vendar nič zato. Prej ali slej boste tudi sami prišli na svoj račun, zato le potrpežljivo počakajte na ta dan. Na splošno pa bo današnji dan primeren za udejanjanje na vseh področjih, zato jasno predstavite svoje ideje in želje.

Rak

Zna se zgoditi, da bo danes ali v prihajajočih dneh padla vaša odpornost, zato je nujno, da poskrbite za imunski sistem in preprečite katastrofo. Bližnji vas ne bodo najbolje razumeli, vendar vas bodo pripravljeni pustiti pri miru, če bo potrebno. Razmerja z drugimi bodo skladna in stabilna.

Lev

Sprostili boste določene blokade, ki vas že dalj časa omejujejo. Vendar pa vam bo to vzelo precej energije, zato se boste čez dan pomikali počasi in utrujeno. Pokažite malce več življenja, saj se boste teh blokad tako rešili veliko hitreje in čas bo za nove cilje ter načrte. To pa vsekakor potrebujete.

Devica

Ne boste razumeli partnerjevega nezadovoljstva, a njegovo razpoloženje ne bo imelo nič opraviti z vami. Potrudite se in odkrijte, kaj potrebuje. Tako bo vajina ljubezen ostala stabilna in srečna. Občasno se žrtvujte, partnerju poskusite olajšati situacijo in čim več se pogovarjajta. S temi se bo vajin odnos izboljšal in poglobil.

Tehtnica

Danes bo imela velik vpliv na vaše počutje oseba, ki ste ji slepo zaupali, a vam bo zadala usodni udarec. Spoznali boste njen "pokvarjeni obraz", toda vi ji ne boste ostali dolžni. S primerno potezo ji boste vrnili milo za drago. Zaradi tega se boste počutili odlično in začutili boste notranji mir.

Škorpijon

Dobro bi bilo, da se o neki stvari posvetujete z drugimi ljudmi. Vključite se v kakšno izobraževanje. Poskušajte s pozitivno energijo, ki jo boste izžarevali ves dan, uresničiti svoje zamisli. Posebej se to nanaša na materialno stisko in dileme povezane s tem. Umaknili se boste iz čustvenih socialnih stikov z omejenimi možnostmi.

Strelec

Lažje boste razmišljali o novih načrtih. Uspešno boste rešili tudi neko težavo in dokončali pomembno zadevo. Zaradi tega boste na koncu povsem prerojeni. Okrepila se bo tudi vaša samozavest, ne le fizično počutje. Samski boste letali s cveta na cvet. Danes se vam lahko zgodi neprijetno ljubezensko soočenje.

Kozorog

Veliko se boste družili, a bolj vas bo privlačilo spogledovanje ter površno, zabavno in romantično zapeljevanje. Vezani boste dan preživeli v neobremenjenem pogovoru. Pravo dogajanje se bo začelo proti koncu dneva, ko boste začutili potrebo po ponovnem osvajanju svojega partnerja. Rezervirajte mizo za večerjo.

Vodnar

Sprejmite ponudbo, ki ste jo prejeli, saj je morda enkratna. Vprašanje, če se vam bo kdaj še ponudila takšna priložnost, zato je nikar ne zamudite. Na zasebnem področju se boste morali danes soočiti z nekom, ki nenehno nekaj želi od vas. Čas je, da odpreta karte in sta iskrena drug do drugega.

Ribi

Danes pričakujte nek čuden splet okoliščin, ki vas ne bo pustil ravnodušne. Vse skupaj vas bo spravilo v slabo voljo, saj enostavno ne boste več vedeli, komu lahko zaupate. Ker pa boste izredno samozavestni, lahko pričakujete povečano mero egocentričnosti, s čemer boste le še poslabšali situacijo.