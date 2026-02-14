Oven

Čutili boste izčrpanost in pomanjkanje energije, saj vas bo misel na delo obremenjevala. Kljub nezadovoljstvu bo vaš dan minil hitro, saj se boste zamotili z opravki. Danes lahko pričakujete pomemben klic. Veselite se novih informacij. Počutje morda ne bo najboljše, lahko bi ga precej izboljšali, če bi se lotili kakšnega športa.

Bik

Tistega, kar se je do sedaj pokazalo kot uspešno, res ni treba spreminjati. Razčistite vse sporne zadeve in tisto, kar boste na ta način dosegli, se vam bo še kako obrestovalo tudi v prihodnosti. Ostanite na varni razdalji in držite se preverjenih stvari, ker boste tako bolj uspešni, kot če bi skušali nekaj postaviti na novo.

Dvojčka

Pričakujte, da bo vaša zagnanost in vztrajnost pri opravičevanju stališč pripeljala samo do sporov in nesoglasij. Ko boste začutili, da se mora nekdo pred vami nenehno opravičevati in braniti, odnehajte. Z vojno ne boste dosegli nič, razen izgube. Danes bodite kar se da potrpežljivi in šele jutri poiščite prave odgovore.

Rak

Danes boste bolj čustveni in subjektivni. Potrebovali boste nekaj časa samo zase, ker boste hoteli dobiti odgovore na vprašanja glede nekoliko manipulativnega čustvenega odnosa, v katerem ste se znašli. Vzemite si ga in sedaj razčistite vse sporno, kajti kasneje utegnete biti še nekoliko bolj čustveni.

Lev

Pesimizem in resnost na vas ne bosta delovala pozitivno, toda vredno je ceniti stabilnost v utečenih zvezah. V kolikor partner ni ljubosumen, bosta uživala v vseh prednostih odnosa, istočasno pa imeta tudi zanimivo družabno življenje. Občasno boste zapostavljali njegove želje, a vas drugi ne bodo razumeli.

Devica

Razpoloženje bo danes nekoliko nihalo. Preplavljeni boste s pozitivnimi čustvi, takoj za tem pa bo sledil občutek potrtosti in brezupja. Prehitro in nepremišljeno odločanje zato nikakor ni priporočljivo. Nekajkrat globoko vdihnite in šele takrat boste prišli do zaključka. Stvari se bodo prav hitro spremenile in nekoliko lažje boste zadihali.

Tehtnica

Če ste na začetku novega poznanstva, ne pozabite na iskrenost, saj bi v nasprotnem primeru zapravili ugodno priložnost. Verjemite vase in dovolite samozavesti, da privre na dan, saj boste le tako uspešni. Sicer pa je pred vami dan, ki ga le dobro izkoristite. Odpravite se na izlet, ki vas bo še dodatno okrepil.

Škorpijon

Vaše zamisli bodo nekoliko v nesoglasju s tistim, kar si bodo mislili drugi. Znašli se boste v krogu neodobravanja. Odločitve, ki jih boste sprejeli danes, boste mogli prav kmalu še enkrat spremeniti, zato nikar ne hitite. Ne pozabite na sproščanje in dihajte počasi, ker boste danes prevečkrat napeti in pod stresom.

Strelec

Vaša čustva do prijateljev in ljubljenih bodo globlja kot običajno, tudi čustveni odzivi na življenje bodo bolj intenzivni. Potreba po deljenju, dajanju in sprejemanju ljubezni, bo v tem obdobju zelo močna. Želeli boste biti sprejeti in zaželeni. Spoznali boste, da morate poskrbeti, da boste več časa preživeli v bližini ljubljenih.

Kozorog

Stvari se bodo spremenile in znaki bodo danes zelo očitni. Vse, kar je včasih bilo trdno in stabilno, se bo podrlo. Vsi imamo radi, da so stvari predvidljive večino časa, a včasih je tudi dobro, da pride nekdo mimo in malo premeša stvari, da se lahko znebimo odvečnih in nepotrebnih stvari.

Vodnar

S problemom ste se borili kar nekaj časa. Dobili boste dragocen vpogled v celotno zadevo in še danes boste vedeli, kako jo boste rešili. Odgovor bo prišel od nepričakovanega vira. Kako boste odreagirali na novo informacijo v vaši situaciji, bo odvisno od tega, kako odprti boste za spremembe.

Ribi

Imeli boste kar nekaj priložnosti za vzpostavitev novih prijateljskih stikov in druženja na splošno. Čustvena razmerja bodo harmonična in stabilna. Vzemite si čas in povejte neki osebi, kako močno jo spoštujete. Pričakujte, da se vam bo vsak trud povrnil. Mogoče boste tudi sami deležni pohval na svoj račun.