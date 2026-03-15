Oven

Ne boste ravno najbolje razpoloženi. Vaše razpoloženje bo nihalo od dobrega do slabega. Poskusite biti prijazni, pa čeprav boste bili razočarani. Okolica bo opazila vašo prijaznost. Zelo zaposleni boste, samo ne pretiravajte ali pa boste to obžalovali. V vaše življenje bo lahko vstopila zanimiva oseba.

Bik

Današnji dan vam bo omogočil nenadna odkritja in hiter razvoj dogodkov, zato se odzivajte na podlagi prvega občutka in se nikar ne obotavljajte preveč. Tako bi le izgubljali čas, vi pa ga morate nujno pridobiti. Če ne bo šlo drugače, delo potegnite pozno v noč. Kdaj pa kdaj je potrebno stisniti zobe in se žrtvovati.

Dvojčka

Pričakujte spremembe v vašem delovnem okolju. Čakajo vas zahtevnejša komunikacija in posli, ki bodo zahtevali dobro informiranost in pripravljenost na prilagajanje drugim ljudem. Nenehno boste morali pomagati drugim in jim deliti nasvete. Posvetite se svojim konjičkom, tako boste veliko bolj izpolnjeni in mirni.

Rak

Bodite pazljivi. Ko gre za finance, zagotovo ne smete biti šibki, saj vas to ne bo pripeljalo daleč. Čas je, da premislite o tem, kako upravljate s sredstvi, ki jih imate na voljo. Zaupajte v boljše čase, saj ti zagotovo prihajajo. Če ste se že znašli v finančnih škripcih, potem lahko kmalu pričakujete pozitiven preobrat.

Lev

Trudili se boste vesti lepo, duhovito in šarmantno, a bližnji ljudje vas bodo napačno ocenili. Prepustite tudi drugim, da se obremenjujejo z zadevami, ki ne prinašajo materialnih koristi, pozitivnih učinkov ali obetavnih priložnosti. Vi se tokrat umaknite in poskušajte vplivati iz ozadja. Izogibajte se stresnim situacijam.

Devica

Na svoja pleča si boste naložili malce preveč dela, po vrhu vsega pa bodo ljudje od vas pričakovali, da boste reševali še njihove težave. Zaradi preobremenjenosti boste jezni in nerazpoloženi. Stanje v vaši denarnici ni prav nič razveseljujoče, se bo pa kmalu izboljšalo. Privoščite si sprehod v naravi.

Tehtnica

Soočenje s partnerjem bo danes napačna igra v vašem razmerju, nesmiselno pa bi bilo dokončno oditi. Pogovorita se in poiščita kompromis, ki bo ustrezal obema. Ta rešitev bo izboljšala situacijo. Najverjetneje ne bo popolna zmaga, a tako vsaj ne boste izgubili čisto vsega. Nikar ne prehitevajta dogodkov.

Škorpijon

Danes se vam bo zgodilo nekaj nepričakovanega na finančnem področju, kar vam bo vzelo nekaj časa, saj se boste morali prilagoditi. Dan bo pravi za velike spremembe, saj se boste odločili, da boste denar zapravili za prilagoditev vašega življenjskega stila. Vsekakor pa zaupajte svojemu občutku.

Strelec

Vprašajte se, če se niste v preteklih dneh morda malce preveč razdajali. Sedaj je čas, da vam bližnji povrnejo to uslugo. Samski kar pogumno izrazite želje, nekdo vam bo z veseljem priskočil na pomoč. Vezani pa boste imeli občutek, da vama gre s partnerjem preveč dobro. Ne razmišljajte tako. Raje uživajte.

Kozorog

V skrbeh ste bili neupravičeno, saj se je situacija, ki vas je razjedala, obrnila na pravo pot. Prav pa je bilo, da ste naredili čisto vse, kar je bilo v vaši moči, da bi bil rezultat na koncu za vse čim bolj pozitiven. Na srečo se je vse obrnilo dobro in sedaj ste lahko mirni. Oddahnite si in se sprostite.

Vodnar

Trudili se boste, da nihče ne bi ugotovil, kaj vas pravzaprav skrbi in kdo vas poskuša vreči iz ravnotežja. Poskušali se boste prilagajati novim okoliščinam, ki vam ne bodo niti najmanj všeč. Pri tem vam bodo zelo pomagali člani vaše družine. Imeli boste veliko skrbi, zato pustite, da vam priskočijo na pomoč.

Ribi

Tisti, ki ste v fazi iskanja boljše polovice, danes ne boste imeli najboljšega dneva za sklepanje novih vezi. Nekako ne boste našli pravih besed, da bi prebili led. Vezane pa bo situacija s partnerjem zelo obremenjevala, čeprav niti vedel ne bo, da je kaj narobe. Če boste zadrževali frustracije v sebi, se ne bo nič spremenilo.