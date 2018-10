Znani glasbenik na dnu: Ekstazi za zajtrk in litri vodke vsak dan

Konec 90. let je bil najbolj prepoznaven DJ na svetu, nato pa ga je slava potegnila v brezno drog in alkohola. Zdaj je o tem obdobju spregovoril v knjigi.

Richard Melville Hall, bolj znan kot Moby, je leta 1999 izdal album Play, ki ga je izstrelil med največje glasbene zvezde tistega obdobja.

"Nenadoma se je družil z Davidom Bowiejem in Loujem Reedom, Christino Ricci in Madonno, za zajtrk je jemal ekstazi (večino dni), pil na litre vodke (vsak dan) in spal s supermodeli (ne pogosto). To je bila dieta, ki ni mogla trajati. In potem je vse razpadlo," je v napovedi Mobyjeve avtobiografije, ki bo izšla prihodnje leto, zapisal njegov založnik.

Pravzaprav gre za drugo glasbenikovo avtobiografijo, prva z naslovom Porcelain (Porcelan) je izšla pred dvema letoma, v njej pa je popisal obdobje od svoje mladosti v 70. letih do prej omenjenega izida albuma Play konec 90. let, svojega "velikega preboja", ki ga je za vedno postavil na svetovni glasbeni zemljevid, obenem pa mu skoraj uničil življenje.

Kaj se je dogajalo, bo razkril v napovedani novi knjigi Then It Fell Apart (Potem je razpadlo). "Gre za potovanje v temno srce slave in med demone, ki prežijo pod bliščem in bahavostjo zvezdniškega življenjskega sloga," je zgodbo na Twitterju napovedal 53-letnik, ki ta mesec praznuje deseto obletnico, odkar je povsem trezen.

Foto: Getty Images

"Ko sem se pred desetimi leti odpovedal alkoholu in drogam, sem bil povsem na dnu. Govorim o poskusih samomora, popolnem obupu in prav nič mi ni pomagalo," je pred kratkim razkril ob prejemu nagrade Rock to Recovery Icon. Te podeljujejo znanim osebnostim, ki jim je uspelo premagati odvisnost in o tem tudi odkrito spregovoriti v javnosti.

