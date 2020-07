Znan je nov datum koncerta Andree Bocellija

Priljubljeni italijanski tenorist Andrea Bocelli bi moral v Stožicah nastopiti 7. marca. Zaradi epidemije novega koronavirusa je bil koncert odpovedan, le tri dni po predvidenem datumu koncerta pa so Bocelliju potrdili okužbo s koronavirusom, s katero je oboževalce seznanil šele maja. Koncert, ki je bil sicer prestavljen na 28. november 2020, so zdaj zaradi razmer znova prestavili na 20. november 2021.

Kot je sporočil organizator, so morali z velikim obžalovanjem koncert prestaviti še enkrat. "Po navodilih pristojnih organov in zaradi omejenega števila obiskovalcev v zaprtih prostorih do konca leta 2020 so vsi koncerti, ki so bili načrtovani za leto 2020, zaradi covid-19 preloženi na leto 2021. Star produkcija in Eventim SI pozivata kupce, da obdržijo vstopnice za nadomestni termin in s tem podprejo prihodnost koncertnega, kulturnega in športnega dogajanja v Sloveniji in tujini," so zapisali.

Vstopnice za nadomestne termine dogodkov ostanejo veljavne za nov termin, če pa kupcem ta ne ustreza, lahko vstopnice na prodajno mesto, kjer so jih kupili, vrnejo od 31. 7. 2020 do 14. 8. 2020, kupnino pa jim bodo vrnili v celoti.

"Za Star produkcijo, Andreo Bocellija in vso njegovo ekipo sta zdravje in varnost ljudi najvišja, prednostna naloga. Izhod iz teh zelo nenavadnih razmer in normalizacija življenjskih pogojev sta ta trenutek naš temeljna cilja. Zahvaljujemo se vam za razumevanje, za skrb zase in odgovorno ravnanje," je zapisal organizator koncerta.

Foto: Star produkcija

Okužbo s koronavirusom so mu potrdili le tri dni pozneje

Po poročanju tujih medijev je Bocelli 10. marca ugotovil, da je okužen z novim koronavirusom, kar je le tri dni po tem, ko bi moral nastopiti na odru Stožic.

Da bo novico o tem delil s svojimi oboževalci, se je odločil, ko je v Italiji minilo najhujše obdobje in so države že začele rahljati ukrepe. Pojasnil je, da so imeli k sreči vsi blago obliko bolezni in da so jo precej na hitro preboleli že konec marca.

"Pandemija, ki je pretresla svet, je v blagi obliki zadela tudi mene in nekatere člane moje družine. Iz spoštovanja do vseh, ki so zaradi okužbe z virusom utrpeli bolj resne posledice, sem se odločil, da bo najbolje, če te novice ne delim. Vsekakor nisem hotel po nepotrebnem vznemirjati svojih oboževalcev, hkrati pa sem želel obvarovati zasebnost svoje družine," je zapisal na Facebooku.

"Ko se mi je ponudila priložnost, da darujem kri v namen odkrivanja zdravila, sem v to takoj privolil. Skromna, a nadvse pomembna gesta, s katero sem prispeval delček," je še pojasnil Bocelli.

Za največjo prelomnico v njegovi karieri velja pesem "Time to say goodbye"

Slavni italijanski tenorist je kariero začel leta 1992, doslej posnel devet oper in 15 albumov, prodal je več kot 90 milijonov izvodov.

Na začetku mu je bil v veliko pomoč Zucchero, ki je iskal nekoga, ki bi z njim naredil demo posnetek za duet z Lucianom Pavarottijem. Bocelli jih je očaral s svojo izvedbo, se nato predstavil na sanremskem festivalu in kmalu zatem dobil prvo veliko vlogo v Verdijevi operi Macbeth.

Za največjo prelomnico v njegovi karieri velja pesem "Con te partirò" in pozneje njena različica v duetu s Sarah Brightman z naslovom "Time to say Goodbye", ki je leta 1996 zasedla vrhove vseh svetovnih glasbenih lestvic.

Je eden izmed redkih umetnikov, ki je nastopil pred tremi papeži, štirimi ameriškimi predsedniki in britansko kraljevo družino. Koncerte je imel tudi na zelenici Centralnega parka v New Yorku, v Albert Hallu v Londonu, pred piramidami v Egiptu in pod Eifflovim stolpom v Parizu.

Dvanajstega aprila 2020 je na povabilo mesta Milano in milanske katedrale nastopil v prazni milanski stolnici. Koncert, ki ga je poimenoval "Glasba za upanje", je bilo mogoče v živo spremljati na YouTubu in ima do danes že okoli 41 milijonov ogledov.