Znak, da bo prihodnje leto na Evroviziji spet Omar Naber? #video

Omar Naber je Slovenijo na Evroviziji zastopal v letih 2005 in 2017, obakrat pa, zanimivo, je nastopal v Kijevu. Ukrajinci veljajo za favorite tudi na letošnjem izboru – ali to pomeni, da bomo prihodnje leto na Evrovizijo spet poslali njega?

Prstan iz Kijeva, ki ga ne bo nikoli snel

"O tem sem že razmišljal, nikoli ne reci nikoli," je v oddaji Jutro na Planetu o možnosti, da bi spet poskusil evrovizijsko srečo, dejal Omar Naber in pokazal prstan, ki ga je kupil prav med Evrovizijo v Kijevu in ki ga bo, kot je dejal, nosil do smrti.

Izbor skladb v prvem polfinalu je označil za nekoliko podpovprečen, o letošnjih slovenskih predstavnikih LPS in njihovem nastopu pa je dejal, da je bilo očitno, da uživajo, kar je po njegovem mnenju tudi najpomembnejše.

"Glasba je stvar mnenj in okusov"

"Če povem po pravici, se mi ne zdi pomembno, kdo zmaga," je poudaril, "to je pomembno v športu, glasba pa ni nekaj, v čemer bi se dalo tekmovati, ker je to stvar mnenj in okusov. Brez dvoma so nekatere stvari boljše in nekatere slabše, a ne zmagajo vedno najboljši in ne izpadejo vedno najslabši."

