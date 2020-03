Zaradi koronavirusa v vodo padel tudi Glastonbury

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Organizatorji so zaradi epidemije koronavirusa odpovedali letošnjo izvedbo svetovno znanega glasbenega festivala Glastonbury. Foto: Reuters

Svetovno znani glasbeni festival Glastonbury, ki bi moral junija potekati na Otoku, je zaradi izbruha novega koronavirusa odpovedan. Omenjeni festival bi letos praznoval svojo 50. obletnico. V času negotovosti in glede na ukrepe, ki jih sprejema britanska vlada, je bila odpoved naša edina možnost, so sporočili organizatorji festivala.

Na omenjenem glasbenem festivalu bi letos morali nastopiti tudi Taylor Swift, Paul McCartney, Kendrick Lamar, Diana Ross in Dua Lipa. "Zelo nam je žal, da smo sprejeli takšno odločitev. Pravzaprav nismo imeli izbire," so pojasnili organizatorji enega od največjih in najbolj znanih glasbenih festivalov na svetu.

Na festivalu so pričakovali več kot 200 tisoč obiskovalcev

Še pred šestimi dnevi so organizatorji sicer predvidevali, da bodo letošnjo izvedbo festivala uspešno izpeljali, nato pa je britanska vlada v ponedeljek ljudem odsvetovala, da se zadržujejo na površinah, kjer je hkrati veliko ljudi. Odpoved je nato postala samo vprašanje časa. Kot pravijo organizatorji, bodo tistim, ki so že kupili vstopnice, omogočili vračilo denarja.

Letošnji Glastonbury bi moral na kmetiji Worthy Farm v mestu Pilton na jugozahodu Anglije potekati od 24. do 28. junija. Vstopnice je že kupilo 135 tisoč ljudi, organizatorji pa so pričakovali, da bo festival letos obiskalo več kot 200 tisoč obiskovalcev.