Filmski skladatelj Hans Zimmer bo skupaj z več partnerji prevzel snemalne studie britanskega BBC v londonski četrti Maida Vale, kjer so v preteklosti med drugim snemali kultni The Beatles, David Bowie in Beyonce. Višina kupnine za zdaj ni znana.