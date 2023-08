Whitney Houston bi praznovala 60 let

Ameriška pevka Whitney Houston bi danes dopolnila 60 let. Pevka z izjemnim glasom je bila ena najbolje prodajanih glasbenic vseh časov. Po svetu so prodali več kot 220 milijonov izvodov njenih plošč z uspešnicami, kot so Greatest Love of All, I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me) in I Will Always Love You.

Whitney Houston je odraščala v New Jerseyju in izvirala iz glasbene družine. Njena mama Cissy Houston je bila zvezda gospela, pevsko so bile nadarjene tudi njene sestrične, med njimi znana pevka Dionne Warwick. Whitney Houston je začela peti že kot otrok v cerkvenem zboru in v najstniških letih kot spremljevalna vokalistka sodelovala z več tedaj priljubljenimi glasbeniki.

Foto: Guliverimage

Njen talent je prepoznal glasbeni mogotec Clive Davis in Whitney Houston je v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja postala ena najbolj prodajanih pevk. Slovela je po svojih glasovnih sposobnostih in uporabi gospelovskih tehnik v popularni glasbi. S svojo glasbo je vplivala tudi na mlajše generacije pevk, med drugim na Christino Aguilera in Mariah Carey, s katero je posnela duet When You Believe.

Foto: Guliverimage

Osemkratna dobitnica grammyja se je preizkusila tudi kot igralka. Oboževalci se je spomnijo predvsem po glavni vlogi v romantičnem filmu Telesni stražar, v katerem je zaigrala ob Kevinu Costnerju in odpela tudi svetovno uspešnico I Will Always Love You, glasba za film pa je prinesla še nekatere uspešnice, med njimi I'm Every Woman in I Have Nothing.

V zadnjih letih je imela težave z opojnimi substancami. V začetku februarja 2012 so jo v starosti 47 let našli mrtvo v kadi v hotelu Beverly Hilton na Beverly Hillsu, večer pred podelitvijo glasbenih nagrad grammy, na kateri bi morala nastopiti. Umrla je zaradi utopitve, v njeni krvi pa so našli kombinacijo drog in zdravil.

