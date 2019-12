Vroča pevka razgrela Ljubljano: Nisem pričakovala takšne množice #foto #video

Preden je 34-letna Senida Hajdarpašić stopila na oder, je za ogrevanje večtisočglave množice poskrbela urbana trojica Atlas Erotika, ki jo sestavljajo producenti Cazzafura, Diinnzo in MihaMih. V "erotično" obarvanem nastopu so postregli s trap komadi, kot so Ti top, Follow Frankfurt Panama in Sevdah.

"Nisem pričakovala tako velike množice"

Zvezda večera je na oder stopila nekaj malo po 21. uri, nanj pa so jo pospremili kar njeni kolegi in člani skupine Muff, ki so poskrbeli za glasbeno podlago. "Ljubljana, ste pripravljeni," je dejala ob začetku koncerta energična pevka in že v uvodnem delu zapela hit Četri strane sveta, ki je nastal v sodelovanju s srbskim producentom Cobyjem.



Belo

Osrednji del koncerta je bil rezerviran za predstavitev debitantskega albuma Bez tebe. Kljub temu, da album ni posnet v slovenskem jeziku, je publika z njo prepevala pesmi Aman, Crno srce, Bez tebe, Treči svet, Vatra, Belo in Strava. R'n'B obarvanemu nastopu je trenutno najbolj znana slovenska izvajalka dodala še akustično izvedbo skladbe, ki opisuje travmatično izkušnjo iz njenega otroštva.

Pevka, sicer znana kot sinonim močne in neustrašne ženske, je oboževalce prijetno presenetila z vizualnim vložkom, ko je med petjem pesmi na zaslonu za seboj delila utrinke iz svojega otroštva.



Strava.

Koncertno dogajanje je vseskozi spremljal pogovor z publiko. "Vau, zelo sem presenečena nad tem, koliko vas je danes tukaj. Tega res nisem pričakovala," je dejala med premori. Čeprav sicer skromna in presenečena nad ljubeznijo občinstva, pa Senidah ni nič kaj sramežljiva, ko je govora o petju. Množica je njene nastope dobesedno "požirala" z ušesi, večkrat si je prislužila tudi daljši aplavz in navdušene vzklike obiskovalcev Kurszchlussa.

Na svoj račun prišli tudi Muffovci

Nobena skrivnost ni, da Senidah najraje nastopa s svojo skupino Muff, tudi na tokratnem solističnem koncertu pa je odpela nekaj njihovih skladb in priredb ameriških izvajalcev, kot sta Rihanna in Kanye West.

Mišići.

Vrhunec koncerta je bil vsekakor njegov zaključek, ko je končno odpela težko pričakovana komada, ki sta jo spremenila v balkansko zvezdnico - Slađana in Mišići, ki ju je pospremila s predhodno odpetima novejšima singloma 100 %, ki ga je posnela z avstrijskim raperjem Rafom Camoro, in Kamikaza, pod katerega sta se podpisala Bosanca Jala Brat in Buba Corelli.

Ob koncu koncerta se je Senidah zahvalila za podporo in povabila svoje oboževalce na nastope, ki se vrstijo po državah nekdanje Jugoslavije. Dogajanje v dvorani je po njenem nastopu popestril še DJ Diinzo.