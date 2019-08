Večer, ko je John Travolta transvestita zamenjal za Taylor Swift #video

Podelitev nagrad VMA za najboljše videospote leta je vedno polna presenečenj in dan po tem se nikoli ne govori samo o zmagovalcih. Kar spomnite se leta 2009, ko je Kanye West prekinil zahvalni govor Taylor Swift in dejal, da bi si nagrado za najboljši ženski video namesto nje zaslužila Beyonce.

In tudi letošnji najzanimivejši trenutek z nagrad VMA vključuje Taylor, le da ga je tokrat zakrivil igralec John Travolta.

Travolta se je na odru spet malce zmotil. Foto: Getty Images

Trenutek, ki je spet oživil slavni meme

Zvezdnik je podeljeval nagrado za video leta, ki je romala v roke priljubljene pevke, a še pred tem je hotel Travolta kipec dati kar transvestitu, ki rad imitira Taylor, Jade Jolie.

Jade je bila videti zmedena in je v smehu stresla z glavo, Travolta pa se ji je hitro opravičil. Bežen trenutek se je zgodil, ko se je prava Taylor še prebijala do odra, a so ga kamere pravočasno ujele.

Tako je po spletu spet zaokrožil Travoltov najslavnejši meme, zmedeno prestopanje iz kultnega filma Šund.

Ni bilo prvič, da se je 65-letni igralec zmotil na odru in postal viralen. Leta 2014 je na podelitvi oskarjev ime igralke in pevke Idine Menzel izgovoril povsem napačno: Adele Dazeem. Leto kasneje je za napako okrivil Goldie Hawn, češ da ga je ona zmedla pri napačni izgovarjavi.

Večer, ko so astronavte lepo porazdelili

A kljub Travoltovi zmedenosti je imela Taylor odličen večer, saj je domov odnesla najpomembnejši kipec podelitve, druge pa so se skoraj pošteno razdelili med preostale glasbenike.

Taylor med zahvalnim govorom za najboljši video leta You Need to Calm Down Foto: Getty Images

Nagrado za izvajalca leta je prejela Ariana Grande, nagrado za pesem leta sta dobila Lil Nas X in Billy Ray Cyrus (Old Town Road), kipec za najboljšega novinca je prejela Billie Eilish, za najboljše sodelovanje Shawn Mendes in Camila Cabello (Señorita), nagrado za najboljšo pop skladbo so dobili Jonas Brothers (Sucker), za najboljšo hip hop skladbo pa Cardi B (Money).

Seznam vseh nagrajencev preverite tukaj.

Utrinki z rdeče preproge:

1 / 11 Lizzo 2 / 11 Lizzo 3 / 11 Jonas Brothers 4 / 11 Queen Latifah 5 / 11 Lenny Kravitz in French Montana 6 / 11 Taylor Swift 7 / 11 Sestri Hadid, Gigi in Bella 8 / 11 Manekenka Adriana Lima 9 / 11 Manekenka Heidi Klum 10 / 11 Ice-T z ženo Coco 11 / 11 Zara Larsson

Preberite tudi: