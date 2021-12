Umrla zvezdnica hrvaške dance scene iz 90. let #video

Pevka, katere hiti so se v 90. letih razlegali tudi po plesiščih slovenskih diskotek, se v javnosti ni pojavila skoraj 15 let.

V hrvaških medijih je odjeknila vest, da je v 55. letu umrla Davorka Ručević, bolj znana pod umetniškim imenom Kasandra, ki je bila v 90. letih ena glavnih in najuspešnejših predstavnic hrvaške dance scene. Veljala je za odlično pevko, razpon njenega glasu je obsegal kar štiri oktave.

Umrla je že v začetku decembra, informacija o tem pa je v javnost prišla šele zdaj. Vzrok njene smrti za zdaj ni znan, sicer pa je glasbenica v zadnjih desetletjih živela od javnosti in odrov odmaknjeno življenje.

Kasandro je na prizorišče plesnega popa, priljubljene glasbene zvrsti 90. let, izstrelila uspešnica Nisi ti jedini na svijetu, ki jo je izdala leta 1993.

Leto pozneje je med drugim izdala pesem I've Got A Feeling, za katero je posnela videospot, ki je veljal za dotlej najdražjega v hrvaški produkciji.

Le štiri leta po začetku glasbene kariere pa se je Kasandra nehala ukvarjati z glasbo in se umaknila iz javnega življenja. Nazadnje so jo v javnosti videli leta 2007, krožile so govorice, da je hudo bolna, v težkem finančnem položaju in da živi v na pol porušeni zgradbi nekje na območju Zagreba.