Umrl ustanovni član New Swing Quarteta

Znani slovenski kvartet je sporočil, da so se poslovili od svojega nekdanjega člana.

Rado Razdevšek (levo) in Dare Hering (desno) sta bila z Gregorjem Bezenškom in Marjanom Petanom ustanovna člana New Swing Quarteta. Foto: Mediaspeed

"Sporočamo žalostno vest, da nas je zapustil naš dragi prijatelj in ustanovni član Rado Razdevšek," so New Swing Quartet zapisali na Facebooku. "Njegovi družini izrekamo iskreno sožalje. Rado, pogrešali te bomo!" Rado Razdevšek je v New Swing Quartet - pod tem imenom so začeli prepevati leta 1968 - sodeloval do leta 1988. Takrat ga je zamenjal Tomaž Kozlevčar.