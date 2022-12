Umrl legendarni član skupine Faraoni

Bil je avtor in izvajalec številnih zimzelenih glasbenih uspešnic, med drugim skladb Solinar, Ti znaš, Mi ljudje smo kot morje, Peškador, Kar je res, je res in Sem takšen (ker sem živ) ter številnih drugih. Ustvarjal je tudi kot solist, v zadnjih letih pa je njegovo življenje zaznamovala bolezen, zaradi katere je njegova umetniška smer zavila tudi v druge vode, predvsem v slikarstvo.

Njegove pesmi so na festivalu Melodije morja in sonca prejele številne nagrade.

Skupini Faraoni se je pridružil leta 1983 in v njej deloval v obdobju njenih največjih uspehov.

Od Enza se na omrežjih poslavljajo njegovi prijatelji

"Poslovil se je Enzo Hrovatin. Član legendarne skupine Faraoni in avtor skladb nam je v trajen spomin zapustil številne uspešnice, kot so E tristemente, Solinar, Ne bom pozabil na stare čase, Ti znaš, Tu je moj dom ... Iskreno sožalje svojcem," so zapisali v Avditoriju Portorož.

Na družbenem omrežju se je od njega poslovil tudi njegov prijatelj, znani glasbenik in producent Martin Štibernik.

"Dragi prijatelj Enzo! Hvala ti, hvala ti za vse. Rad te imam kot brata. Nalezljiv je bil tvoj smeh in nepozabna so bila naša druženja. Veliko smo si dali in hvaležen sem za vsako minuto, ki smo jo preživeli skupaj. Rad bi te še enkrat poljubil in objel pa žal ne bo šlo. Ti pa zato želim, da rajaš, poješ in se veseliš v božjem naročju. Dragi naš solinar, se vidimo tam nekje za mavrico," je zapisal Štibernik.

"Danes se je za vedno poslovil Enzo Hrovatin, legendarni član Faraonov, avtor številnih uspešnic in glasbenih hitov. Bil je velik umetnik, v njem je prebivala velika umetniška duša, tako glasbena kot slikarska. Enzo, prijatelj moj, počivaj v miru, pogrešal te bom," je glasbenemu kolegu v spomin zapisal eden najboljših slovenskih kitaristov in član Big Banda RTV Slovenija Primož Grašič.